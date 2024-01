Nowa promocja na Samsunga Galaxy S23 FE. Lepsza niż premierowa

Samsung przygotował nową promocję na model Galaxy S23 FE. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że można dzięki niej zyskać więcej niż w ramach specjalnej oferty, która obowiązywała zaraz po polskiej premierze tego smartfona.

Co oferuje Galaxy S23 FE?

Samsung wprowadził ten model na polski rynek dokładnie 11 grudnia 2023 roku. Galaxy S23 FE oferuje swoim klientom m.in. 6,4-calowy wyświetlacz Dynamid AMOLED 2X o rozdzielczości Full HD+ i częstotliwości odświeżania na poziomie 120 Hz. Jego motorem napędowym jest procesor Exynos 2200, który współpracuje z 8 GB RAM oraz 128 lub 256 GB pamięci wewnętrznej. Jeśli jesteście zainteresowani tym, jak smartfon spisuje się w codziennym użytkowaniu, to odsyłam Was do recenzji Samsunga Galaxy S23 FE na Tabletowo.pl.

Cena Samsunga Galaxy S23 FE w wersji ze 128 GB pamięci wewnętrznej wynosi w Polsce 3199 złotych. Z kolei wariant z 256 GB wbudowanej pamięci kosztuje 3449 złotych. W ramach poprzedniej promocji klienci mogli po zakupie uzyskać 300 złotych zwrotu na kartę Visa. Dzięki ogłoszonej przez producenta nowej promocji można zyskać jeszcze więcej.

Kup smartfon Galaxy S23 FE, a Samsung odda Ci kilkaset złotych

Aby wziąć udział w nowej promocji, należy do 31 stycznia 2024 roku kupić Samsunga Galaxy S23 FE w Orange, Play, Plusie lub T-Mobile. Następnie smartfon trzeba aktywować do 11 lutego 2024 roku oraz zalogować się/zarejestrować w aplikacji Samsung Members w celu zarejestrowania się do promocji i wygenerowania niezbędnego kodu aktywacyjnego.

Żeby otrzymać cashback, należy do 18 lutego 2024 roku wpisać otrzymany kod aktywacyjny w aplikacji Samsung Zwrot na kartę i wypełnić formularz. Po pozytywnym przejściu procesu weryfikacji oraz zawarciu w apce umowy o kartę zostanie ona wygenerowana i zasilona kwotą 400 złotych. Później można dodać ją do Portfela Google, aby móc nią płacić jak zwykłą kartą płatniczą (z wykorzystaniem Google Pay).

Otrzymany cashback można wykorzystać w ciągu roku od jego otrzymania. Nie ma możliwości wypłacenia pieniędzy z bankomatu, jednak można zlecić wypłatę na konto bankowe po upływie terminu ważności karty lub w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy o kartę.