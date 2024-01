Meta wprowadza „cenzurę” na Facebooku i Instagramie

W mediach społecznościowych można znaleźć wiele ciekawych i przydatnych treści, lecz jednocześnie również mnóstwo nieodpowiednich dla wszystkich użytkowników. W związku z tym konglomerat Meta postanowił wprowadzić „cenzurę” na Facebooku i Instagramie.

Meta wprowadza ograniczenia na Facebooku i Instagramie

Konglomerat Meta ogłosił wdrożenie nowych mechanizmów, które mają ochronić nastolatków przed nieodpowiednimi treściami. Jako przykład podano osobę, która regularnie publikuje posty na temat swoich ciągłych zmagań z myślami o samookaleczeniu. I chociaż według Amerykanów jest to ważna historia, która może pomóc w zdestygmatyzowaniu tych kwestii, to jednak jest to temat bardzo złożony i niekoniecznie odpowiedni dla wszystkich młodych ludzi, dlatego m.in. tego typu treści nie będą widoczne dla nastolatków, nawet jeśli udostępni je ktoś, kogo obserwują.

Jednocześnie Meta poinformowała, że chce zapewnić wsparcie użytkownikom, którzy mogą go potrzebować, dlatego nadal będzie udostępniać zasoby organizacji eksperckich, takich jak National Alliance on Mental Illness, gdy ktoś opublikuje treści związane z jego zmaganiem się z samookaleczeniem lub zaburzeniami odżywiania.

Od kiedy zacznie obowiązywać „cenzura” treści na Facebooku i Instagramie?

Meta informuje, że zaczęła już wdrażanie nowych rozwiązań dla nieletnich użytkowników obu platform (tj. osób, które nie mają ukończonych 18 lat), a zakończenie tego procesu zakończy się w ciągu „nadchodzących miesięcy”. Co ważne: firma automatycznie włączy najbardziej restrykcyjne ustawienie kontroli treści wszystkim niepełnoletnim użytkownikom.

źródło: Meta

W pierwszej kolejności wspomniane najbardziej restrykcyjne ustawienie kontroli treści zostało włączone nastolatkom, którzy założyli nowe konta na platformach Mety i teraz amerykański konglomerat jest w trakcie zmieniania ustawień obecnym użytkownikom.

Jednocześnie Amerykanie informują, że publikowanie postów opisujących zmagania z samobójstwem, samookaleczeniem i zaburzeniami odżywiania nie jest niezgodne z polityką ich platform społecznościowych, jednak nie będą ich polecać nastolatkom, a na dodatek utrudnią im ich znalezienie. W sytuacji, gdy wpiszą w wyszukiwarkę na przykład hasło „myśli o samookaleczeniu” lub „bulimia”, wyświetlona zostanie opcja uzyskania kontaktu z infolinią, która może im pomóc, a także zasugerowane napisanie do przyjaciela, któremu użytkownik ufa.

źródło: Meta

Ponadto Meta poinformowała, że zaczęła wysyłać niepełnoletnim użytkownikom powiadomienia, w których zachęca ich do sprawdzenia i zaktualizowania ustawień prywatności. Jeśli ktoś wybierze włączenie rekomendowanych ustawień, firma automatycznie zmieni ustawienia, aby ograniczyć możliwość ponownego publikowania treści danej osoby, oznaczania jej, wspominania o niej lub dołączania jej treści do remiksów Reels. Wówczas tylko jej obserwujący będą mogli wysyłać do niej wiadomości i do tego Meta pomoże ukryć obraźliwe komentarze.