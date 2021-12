Redmi Note 11 4G (global) z procesorem Snapdragon zamiast MediaTek Helio

Pod koniec ubiegłego miesiąca w Chinach zadebiutował kolejny smartfon z najnowszej generacji linii Redmi Note. Jak się okazuje, specyfikacja techniczna globalnego wariantu Xiaomi Redmi Note 11 4G może różnić się od parametrów chińskiej wersji.

Redmi Note 11 4G (global) inny niż chiński, ale czy lepszy?

Mimo że stosunkowo niedawno globalnie zadebiutowała seria Redmi Note 10 (bo w marcu br.), to informacje, które pojawiły się w sieci, sugerują, że już niedługo możemy zobaczyć nowe smartfony Xiaomi. Jednym z nich będzie podstawowa wersja Redmi Note 11 4G dedykowana na rynek globalny, która ma otrzymać procesor Qualcomm Snapdragon 680, zamiast MediaTeka Helio G88, znanego z chińskiego wariantu.

Redmi Note 11 4G (źródło: Xiaomi)

Układy różnią się od siebie przede wszystkim budową, bowiem Snapdragon 680 został zbudowany z 4 rdzeni Cortex-A73, taktowanych zegarem 2,4 GHz oraz 4 Cortex-A53 1,8 GHz, natomiast Helio G88 z dwóch Cortex-A75 2,0 GHz i sześciu Cortex-A55 1,8 GHz. Procesor Qualcomma opiera się jednak na 6-nm procesie litograficznym, a MediaTeka na 12-nm. W ogólnym rozrachunku procesory zapewniają podobną wydajność w testach syntetycznych.

Ponadto globalna wersja Redmi Note 11 4G ma być pozbawiona „ściętych” ramek, na wzór flagowców z serii iPhone 13, czyli designu, którym cechuje się Redmi Note 11 Pro (+). Jeśli chodzi o resztę specyfikacji, ma być ona taka sama, jak w przypadku chińskiej wersji urządzenia. Oczekuje się zatem, że smartfon będzie miał na pokładzie 6,5-calowy wyświetlacz pracujący w rozdzielczości Full HD+ z matrycą LCD IPS odświeżaną w 90 Hz i próbkującą dotyk z częstotliwością 180 Hz.

Procesor w chińskiej wersji Redmi Note 11 4G jest wspierany 4 GB lub 6 GB pamięci operacyjnej LPDDR4X o taktowaniu 1800 MHz oraz 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej eMMC 5.1, bowiem tylko takie moduły Helio G88 obsługuje. Globalny wariant smartfona ma mieć do dyspozycji taką samą ilość pamięci RAM i flash, jednak trzeba zauważyć, że Snapdragon 680 wspiera pamięci LPDDR4X 2133 MHz i UFS 2.1. To potencjalnie daje szanse na to, że producent wykorzysta w tym modelu szybszą pamięć.

Chińska wersja Redmi Note 11 4G ma do dyspozycji 50 Mpix obiektyw główny, 8 Mpix ultraszeroki kąt o polu widzenia 120° oraz 2 Mpix moduł do zdjęć makro, natomiast na przodzie znajduje się 8 Mpix moduł selfie. Smartfon pracuje na Androidzie 11 z nakładką MIUI 12.5, wspiera Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1 i GPS, a do tego ma diodę IR, głośniki stereo i złącze słuchawkowe Jack 3,5 mm. Całość jest zasilana przez ogniwo o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem o mocy 18 W i zwrotnym ładowaniem 9 W, realizowanym przy pomocy kabla.

Mówi się, że globalna wersja smartfona może kosztować około 199 dolarów (równowartość ~820 złotych).