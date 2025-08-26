Polska premiera Oppo Reno 14 5G. Zmian niewiele, ale za to jakie!

Dopiero co na polskim rynku debiutowały Trzynastki, a już teraz do sprzedaży trafia seria Oppo Reno 14 5G. Składają się na nią dwa modele: podstawowy oraz nieco uboższy, z dopiskiem FS. Co mają do zaoferowania te urządzenia?

Oppo Reno 14 5G – średniak z teleobiektywem debiutuje na rynku

Smartfon Oppo Reno 14 5G zapowiada się na naprawdę ciekawego średniaka, szczególnie w kontekście możliwości fotograficznych. Po raz pierwszy w historii tej rodziny bowiem model podstawowy został wyposażony w teleobiektyw. Oferuje 3,5-krotny zoom i optyczną stabilizację obrazu (OIS), a sam sensor cechuje się rozdzielczością 50 Mpix i przysłoną f/2.8.

Pozostałe dwa oczka z tyłu to: główny sensor 50 Mpix (f/1.8), również z OIS, a także ultraszerokokątny moduł 8 Mpix (f/2.2). Producent chwali się też potrójną lampą błyskową (między innymi z diodą przeznaczoną konkretnie do telefoto) wspomaganą przez technologię AI Flash Photography. Z przodu natomiast zainstalowana została kamerka 50 Mpix (f/2.0).

Oppo Reno 14 5G (fot. Oppo)

Jeśli chodzi o pozostałe elementy specyfikacji, względem modelu Oppo Reno 13 5G zmieniło się niewiele. Mamy tu ten sam procesor MediaTek Dimensity 8350, 12 GB RAM i 256 GB pamięci na pliki oraz 6,59-calowy wyświetlacz AMOLED o częstotliwości odświeżania 120 Hz i jasności sięgającej 1200 nitów. Producent chwali się możliwością obsługiwania go mokrymi dłońmi, jak i w rękawiczkach.

Jedynie akumulator jest nieco większy – ma już nie 5600, a okrągłe 6000 mAh. Równocześnie zachowana została maksymalna moc ładowania, wynosząca 80 W. Dzięki temu 100% osiągniemy w zaledwie 48 minut.

Jest też Oppo Reno 14 FS 5G. Co oferuje?

Równocześnie zaprezentowany został jego brat – Oppo Reno 14 FS 5G. Ma minimalnie mniejszy wyświetlacz (o przekątnej 6,57 cala), ale nadal jest to panel AMOLED o częstotliwości odświeżania 120 Hz. W dodatku cechuje się wyższą jasnością maksymalną – sięga ona 1400 nitów.

Oppo Reno 14 FS 5G (fot. Oppo)

Podobnie jak w przypadku modelu podstawowego, tak i tutaj nie zmienił się procesor względem poprzednika, czyli Oppo Reno 13 FS. Nadal sercem urządzenia jest Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 sparowany z 12 GB RAM i 512 GB pamięci na pliki. Zwiększeniu uległa za to pojemność akumulatora – z 5800 do 6000 mAh, a maksymalna moc ładowania to 45 W.

Taki sam jak u poprzednika jest także zestaw aparatów. Tworzą go: główny sensor 50 Mpix (f/1.8) z OIS, ultraszerokokątna jednostka 8 Mpix (f/2.2) oraz dodatkowy czujnik 2 Mpix (f/2.4) do makro. Za to kamerka z przodu ma już nie 32 Mpix, lecz 50 Mpix. To brzmi jak dobra zmiana.

Seria Oppo Reno 14 5G ma jeszcze kilka asów w rękawie

Oba smartfony z serii Oppo Reno 14 G zostały utrzymane w podobnej stylistyce, co ich poprzednicy. Mamy zatem niewielką wyspę w kształcie zaokrąglonego prostokąta i subtelny motyw na tyle, przy czym nie jest to już motyl, a syreni blask. Producent chwali się też o 36% zwiększoną odpornością na upadki, dzięki zastosowaniu aluminium klasy lotniczej. Dodatkowo wnętrze zostało wypełnione bioniczną gąbką, aby zapewniać amortyzację.

Oppo Reno 14 5G (fot. Oppo)

Jedno i drugie urządzenie może pochwalić się ponadto pyło- i wodoszczelnością w klasie IP68 / IP69, systemem chłodzenia AI Nano Dual-Drive oraz zwiększoną stabilnością połączenia sieciowego dzięki AI LinkBoost 3.0. Sztuczna inteligencja odnajduje także zastosowanie w edycji zdjęć – od usuwania odblasków i niechcianych obiektów, przez poprawę ostrości i kolorystyki, po zmianę kompozycji i przeniesienie stylu (ze zdjęcia referencyjnego). Warto też wspomnieć o pełnej integracji Gemini z aplikacjami Oppo.

Smartfony wykorzystują system Android 15 z nakładką ColorOS 15. Producent zobowiązał się również do udostępnienia pięciu dużych aktualizacji. Czas na podsumowanie…

Specyfikacja Oppo Reno 14 5G vs Oppo Reno 14 FS 5G – porównanie z poprzednikami:

Oppo Reno 13 5G Oppo Reno 14 5G Oppo Reno 14 FS 5G Oppo Reno 13 FS 5G Wyświetlacz 6,59 cala,

AMOLED,

2760×1256 pikseli,

120 Hz,

1200 nitów (HBM) 6,59 cala,

AMOLED,

2760×1256 pikseli,

120 Hz,

1200 nitów (HBM) 6,57 cala,

AMOLED,

2370×1080 pikseli,

120 Hz,

1400 nitów (HBM) 6,67 cala,

AMOLED,

2400×1080 pikseli,

120 Hz,

1200 nitów (HBM) Procesor MediaTek Dimensity 8350 (4 nm; 3,35 GHz) MediaTek Dimensity 8350 (4 nm; 3,35 GHz) Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 (4 nm; 2,2 GHz) Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 (4 nm; 2,2 GHz) Pamięć Do 12 GB RAM;

256 GB na pliki Do 12 GB RAM;

256 GB na pliki Do 12 GB RAM;

512 GB na pliki Do 12 GB RAM;

512 GB na pliki Aparaty 50 Mpix (f/1.8) z OIS,

8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny,

2 Mpix (f/2.4) – monochromatyczny;

przód: 50 Mpix (f/2.0) 50 Mpix (f/1.8) z OIS,

50 Mpix (f/2.8) z OIS – teleobiektyw,

8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny;

przód: 50 Mpix (f/2.0) 50 Mpix (f/1.8) z OIS,

8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny,

2 Mpix (f/2.4) – makro;

przód: 50 Mpix (f/2.0) 50 Mpix (f/1.8) z OIS,

8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny,

2 Mpix (f/2.4) – makro;

przód: 32 Mpix (f/2.4) Akumulator 5600 mAh,

ładowanie do 80 W 6000 mAh,

ładowanie do 80 W 6000 mAh,

ładowanie do 45 W 5800 mAh,

ładowanie do 45 W Łączność 5G, Wi-Fi 6,

Bluetooth 5.4, NFC 5G, Wi-Fi 6,

Bluetooth 5.4, NFC 5G, Wi-Fi 6,

Bluetooth 5.4, NFC 5G, Wi-Fi 5,

Bluetooth 5.1, NFC Wymiary i waga 157,9×74,7×7,24-7,29 mm;

181 gramów 157,9×74,73×7,42 mm;

187 gramów 158,12×74,97×7,74-7,78 mm;

180 gramów 162,2×75,1×7,76-7,82 mm;

192 gramy Odporność IP68 / IP69 IP68 / IP69 IP68 / IP69 IP68 / IP69

Ile kosztują smartfony Oppo Reno 14 5G i Reno 14 FS 5G w Polsce?

Oba urządzenia zadebiutowały już w sprzedaży. Oppo Reno 14 5G w konfiguracji 12/256 GB kosztuje 2799 złotych i jest dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych: białej (Opal White) i zielonej (Luminous Green).

Z kolei plasujący się nieco niżej smartfon Oppo Reno 14 FS 5G w konfiguracji 12/512 GB został wyceniony na 1899 złotych, a do wyboru są kolory: niebieski (Opal Blue) oraz zielony (Luminous Green).

ok. 1899 zł

W porównaniu do poprzedniej generacji – a przypomnę, że smartfony z serii Oppo Reno 13 zadebiutowały w Polsce pod koniec lutego 2025 roku – cena modelu podstawowego jest taka sama, ale wariant z dopiskiem FS podrożał o dwie stówki.

Na koniec, jeszcze jedno. Do 29 września trwa promocja na start. Nie polega na obniżce cen, lecz na tym, że otrzymujemy przedłużenie gwarancji (do 3 lat) oraz możliwość dwukrotnej wymiany wyświetlacza bez opłat – w ciągu 24 miesięcy od dnia zakupu.