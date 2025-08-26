Oppo Reno 14 5G
Oppo Reno 14 5G (fot. Oppo)
Smartfony

Polska premiera Oppo Reno 14 5G. Zmian niewiele, ale za to jakie!

Wojciech Kulik
Polska premiera Oppo Reno 14 5G. Zmian niewiele, ale za to jakie!

Dopiero co na polskim rynku debiutowały Trzynastki, a już teraz do sprzedaży trafia seria Oppo Reno 14 5G. Składają się na nią dwa modele: podstawowy oraz nieco uboższy, z dopiskiem FS. Co mają do zaoferowania te urządzenia?

Oppo Reno 14 5G – średniak z teleobiektywem debiutuje na rynku

Smartfon Oppo Reno 14 5G zapowiada się na naprawdę ciekawego średniaka, szczególnie w kontekście możliwości fotograficznych. Po raz pierwszy w historii tej rodziny bowiem model podstawowy został wyposażony w teleobiektyw. Oferuje 3,5-krotny zoom i optyczną stabilizację obrazu (OIS), a sam sensor cechuje się rozdzielczością 50 Mpix i przysłoną f/2.8.

Pozostałe dwa oczka z tyłu to: główny sensor 50 Mpix (f/1.8), również z OIS, a także ultraszerokokątny moduł 8 Mpix (f/2.2). Producent chwali się też potrójną lampą błyskową (między innymi z diodą przeznaczoną konkretnie do telefoto) wspomaganą przez technologię AI Flash Photography. Z przodu natomiast zainstalowana została kamerka 50 Mpix (f/2.0).

Oppo Reno 14 5G
Oppo Reno 14 5G (fot. Oppo)

Jeśli chodzi o pozostałe elementy specyfikacji, względem modelu Oppo Reno 13 5G zmieniło się niewiele. Mamy tu ten sam procesor MediaTek Dimensity 8350, 12 GB RAM i 256 GB pamięci na pliki oraz 6,59-calowy wyświetlacz AMOLED o częstotliwości odświeżania 120 Hz i jasności sięgającej 1200 nitów. Producent chwali się możliwością obsługiwania go mokrymi dłońmi, jak i w rękawiczkach.

Jedynie akumulator jest nieco większy – ma już nie 5600, a okrągłe 6000 mAh. Równocześnie zachowana została maksymalna moc ładowania, wynosząca 80 W. Dzięki temu 100% osiągniemy w zaledwie 48 minut.

Jest też Oppo Reno 14 FS 5G. Co oferuje?

Równocześnie zaprezentowany został jego brat – Oppo Reno 14 FS 5G. Ma minimalnie mniejszy wyświetlacz (o przekątnej 6,57 cala), ale nadal jest to panel AMOLED o częstotliwości odświeżania 120 Hz. W dodatku cechuje się wyższą jasnością maksymalną – sięga ona 1400 nitów.

Oppo Reno 14 5G
Oppo Reno 14 FS 5G (fot. Oppo)

Podobnie jak w przypadku modelu podstawowego, tak i tutaj nie zmienił się procesor względem poprzednika, czyli Oppo Reno 13 FS. Nadal sercem urządzenia jest Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 sparowany z 12 GB RAM i 512 GB pamięci na pliki. Zwiększeniu uległa za to pojemność akumulatora – z 5800 do 6000 mAh, a maksymalna moc ładowania to 45 W.

Taki sam jak u poprzednika jest także zestaw aparatów. Tworzą go: główny sensor 50 Mpix (f/1.8) z OIS, ultraszerokokątna jednostka 8 Mpix (f/2.2) oraz dodatkowy czujnik 2 Mpix (f/2.4) do makro. Za to kamerka z przodu ma już nie 32 Mpix, lecz 50 Mpix. To brzmi jak dobra zmiana.

Seria Oppo Reno 14 5G ma jeszcze kilka asów w rękawie

Oba smartfony z serii Oppo Reno 14 G zostały utrzymane w podobnej stylistyce, co ich poprzednicy. Mamy zatem niewielką wyspę w kształcie zaokrąglonego prostokąta i subtelny motyw na tyle, przy czym nie jest to już motyl, a syreni blask. Producent chwali się też o 36% zwiększoną odpornością na upadki, dzięki zastosowaniu aluminium klasy lotniczej. Dodatkowo wnętrze zostało wypełnione bioniczną gąbką, aby zapewniać amortyzację.

Oppo Reno 14 5G
Oppo Reno 14 5G (fot. Oppo)

Jedno i drugie urządzenie może pochwalić się ponadto pyło- i wodoszczelnością w klasie IP68 / IP69, systemem chłodzenia AI Nano Dual-Drive oraz zwiększoną stabilnością połączenia sieciowego dzięki AI LinkBoost 3.0. Sztuczna inteligencja odnajduje także zastosowanie w edycji zdjęć – od usuwania odblasków i niechcianych obiektów, przez poprawę ostrości i kolorystyki, po zmianę kompozycji i przeniesienie stylu (ze zdjęcia referencyjnego). Warto też wspomnieć o pełnej integracji Gemini z aplikacjami Oppo.

Smartfony wykorzystują system Android 15 z nakładką ColorOS 15. Producent zobowiązał się również do udostępnienia pięciu dużych aktualizacji. Czas na podsumowanie…

Specyfikacja Oppo Reno 14 5G vs Oppo Reno 14 FS 5G – porównanie z poprzednikami:

Oppo Reno 13 5GOppo Reno 14 5GOppo Reno 14 FS 5GOppo Reno 13 FS 5G
Wyświetlacz6,59 cala,
AMOLED,
2760×1256 pikseli,
120 Hz,
1200 nitów (HBM)		6,59 cala,
AMOLED,
2760×1256 pikseli,
120 Hz,
1200 nitów (HBM)		6,57 cala,
AMOLED,
2370×1080 pikseli,
120 Hz,
1400 nitów (HBM)		6,67 cala,
AMOLED,
2400×1080 pikseli,
120 Hz,
1200 nitów (HBM)
ProcesorMediaTek Dimensity 8350 (4 nm; 3,35 GHz)MediaTek Dimensity 8350 (4 nm; 3,35 GHz)Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 (4 nm; 2,2 GHz)Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 (4 nm; 2,2 GHz)
PamięćDo 12 GB RAM;
256 GB na pliki		Do 12 GB RAM;
256 GB na pliki		Do 12 GB RAM;
512 GB na pliki		Do 12 GB RAM;
512 GB na pliki
Aparaty50 Mpix (f/1.8) z OIS,
8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny,
2 Mpix (f/2.4) – monochromatyczny;
przód: 50 Mpix (f/2.0)		50 Mpix (f/1.8) z OIS,
50 Mpix (f/2.8) z OIS – teleobiektyw,
8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny;
przód: 50 Mpix (f/2.0)		50 Mpix (f/1.8) z OIS,
8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny,
2 Mpix (f/2.4) – makro;
przód: 50 Mpix (f/2.0)		50 Mpix (f/1.8) z OIS,
8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny,
2 Mpix (f/2.4) – makro;
przód: 32 Mpix (f/2.4)
Akumulator5600 mAh,
ładowanie do 80 W		6000 mAh,
ładowanie do 80 W		6000 mAh,
ładowanie do 45 W		5800 mAh,
ładowanie do 45 W
Łączność5G, Wi-Fi 6,
Bluetooth 5.4, NFC		5G, Wi-Fi 6,
Bluetooth 5.4, NFC		5G, Wi-Fi 6,
Bluetooth 5.4, NFC		5G, Wi-Fi 5,
Bluetooth 5.1, NFC
Wymiary i waga157,9×74,7×7,24-7,29 mm;
181 gramów		157,9×74,73×7,42 mm;
187 gramów		158,12×74,97×7,74-7,78 mm;
180 gramów		162,2×75,1×7,76-7,82 mm;
192 gramy
OdpornośćIP68 / IP69IP68 / IP69IP68 / IP69IP68 / IP69

Ile kosztują smartfony Oppo Reno 14 5G i Reno 14 FS 5G w Polsce?

Oba urządzenia zadebiutowały już w sprzedaży. Oppo Reno 14 5G w konfiguracji 12/256 GB kosztuje 2799 złotych i jest dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych: białej (Opal White) i zielonej (Luminous Green).

Oppo Reno 14 5G

ok. 2799 zł
(Przybliżona cena z dnia: 26 sierpnia 2025)
Z kolei plasujący się nieco niżej smartfon Oppo Reno 14 FS 5G w konfiguracji 12/512 GB został wyceniony na 1899 złotych, a do wyboru są kolory: niebieski (Opal Blue) oraz zielony (Luminous Green).

Oppo Reno 14 FS 5G

ok. 1899 zł
(Przybliżona cena z dnia: 26 sierpnia 2025)
W porównaniu do poprzedniej generacji – a przypomnę, że smartfony z serii Oppo Reno 13 zadebiutowały w Polsce pod koniec lutego 2025 roku – cena modelu podstawowego jest taka sama, ale wariant z dopiskiem FS podrożał o dwie stówki.

Na koniec, jeszcze jedno. Do 29 września trwa promocja na start. Nie polega na obniżce cen, lecz na tym, że otrzymujemy przedłużenie gwarancji (do 3 lat) oraz możliwość dwukrotnej wymiany wyświetlacza bez opłat – w ciągu 24 miesięcy od dnia zakupu.

