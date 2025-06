Seria Oppo Reno 14 gotowa na podbój świata. Trzy modele do wyboru

Smartfony z rodziny Oppo Reno 14 doczekały się globalnej premiery. Producent przygotował trzy zróżnicowane modele, którymi spróbuje zainteresować użytkowników o nieco niższych, ale też trochę wyższych wymaganiach.

Rodzina Oppo Reno 14 rusza w świat. Wraz z nowym modelem Reno 14 F

Chińska premiera smartfonów Oppo Reno 14 odbyła się 15 maja 2025 roku. Po miesiącu z kawałkiem przekraczają one granice Państwa Środka, a zaprezentowanej wcześniej dwójce (Reno 14 i Reno 14 Pro) towarzyszy trzeci model: nieco uboższy Reno 14 F.

Oppo Reno 14 Pro (fot. Oppo)

I zacznijmy od tego ostatniego. Oppo Reno 14 F to smartfon kierowany do osób o niewielkich wymaganiach. Jego sercem jest dość leciwy już procesor Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 – zupełnie tak samo jak w przypadku poprzednika (test Oppo Reno 13 FS znajdziesz na łamach Tabletowo.pl). Niezmiennie też towarzyszy mu 12 GB RAM i maksymalnie 512 GB pamięci na pliki.

Nie zmienił się także zestaw aparatów, wciąż tworzony przez główny czujnik 50 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu (OIS), ultraszerokokątny moduł 8 Mpix oraz jednostkę 2 Mpix do fotografii makro. Z przodu zaś zainstalowano aparat o rozdzielczości 32 Mpix. Co ciekawe jednak, ekran AMOLED uległ zmniejszeniu – z 6,67 do 6,57 cala, przy zachowaniu rozdzielczości Full HD+ i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Jasność zwiększono do 1400 nitów (vs 1200 nitów).

Poza jasnością powiększeniu uległ także akumulator – jego pojemność to 6000 mAh. Nadal obsługuje szybkie ładowanie z mocą 45 W. Do tego urządzenie spełnia wymogi pyło- i wodoszczelności w klasach IP68 / IP69 (podobnie jak pozostałe dwa modele w rodzinie).

Oppo Reno 14 F (fot. Oppo)

A w czym lepsze są smartfony Oppo Reno 14 i Reno 14 Pro?

W akumulator o tej samej pojemności, ale obsługujący ładowanie z mocą 80 W, wyposażony został smartfon Oppo Reno 14. Model podstawowy może też pochwalić się szybszą pamięcią operacyjną i lepszym procesorem. Ten ostatni to MediaTek Dimensity 8350.

Uwagę przykuwa również 6,59-calowy wyświetlacz AMOLED o częstotliwości odświeżania 120 Hz. Warto też zwrócić uwagę na sekcję fotograficzną – aparat z przodu ma 50 Mpix, a zestaw z tyłu jest podobny do tego w Reno 14 F, ale zamiast aparatu do makro mamy konkretny teleobiektyw o rozdzielczości 50 Mpix z OIS i 3,5-krotnym zoomem optycznym.

Oppo Reno 14 (fot. Oppo)

Najlepiej pod względem aparatów prezentuje się smartfon Oppo Reno 14 Pro. Ma cztery 50 Mpix oczka, jako że taką samą rozdzielczość oferuje też jego moduł ultraszerokokątny. Poza tym model ten może się pochwalić największym akumulatorem (6200 mAh), obsługującym w dodatku ładowanie bezprzewodowe – z mocą maksymalnie 50 W.

Jeśli chodzi o chipset, to jest to dopiero co wprowadzony na rynek MediaTek Dimensity 8450, a towarzyszy mu 12 GB RAM i maksymalnie 512 GB pamięci masowej. Całość wieńczy spory, bo 6,83-calowy wyświetlacz AMOLED.

Oppo Reno 14 Pro (fot. Oppo)

Podsumowanie i porównanie specyfikacji znajdziesz poniżej…

Specyfikacja Oppo Reno 14 F vs Reno 14 vs Reno 14 Pro – porównanie

Oppo Reno 14 F Oppo Reno 14 Oppo Reno 14 Pro Wyświetlacz 6,57 cala,

AMOLED,

120 Hz,

2372×1080 pikseli,

do 1400 nitów,

Dragontrail DR-STAR D+ 6,59 cala,

AMOLED,

120 Hz,

2760×1256 pikseli,

do 1200 nitów,

Gorilla Glass 7i 6,83 cala,

AMOLED,

120 Hz,

2800×1272 piksele,

do 1200 nitów,

Gorilla Glass 7i Procesor Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1

(4 nm; do 2,2 GHz) MediaTek Dimensity 8350

(4 nm; do 3,35 GHz) MediaTek Dimensity 8450

(4 nm; do 3,35 GHz) Pamięć 8/12 GB RAM (LPDDR4X),

256/512 GB (UFS 3.1) 12 GB RAM (LPDDR5X),

256/512 GB (UFS 3.1) 12 GB RAM (LPDDR5X),

256/512 GB (UFS 3.1) Aparaty 50 Mpix (f/1.8) z OIS,

8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny,

2 Mpix (f/2.4) – makro;

przód: 32 Mpix (f/2.0) 50 Mpix (f/1.8) z OIS,

50 Mpix (f/2.8) z OIS – teleobiektyw,

8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny;

przód: 50 Mpix (f/2.0) 50 Mpix (f/1.8) z OIS,

50 Mpix (f/2.8) z OIS – teleobiektyw,

50 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny;

przód: 50 Mpix (f/2.0) Akumulator 6000 mAh,

ładowanie maks. 45 W 6000 mAh,

ładowanie do 80 W 6200 mAh,

ładowanie do 80 W

(bezprzewodowe do 50 W) Łączność 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, NFC 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC System Android 15 / ColorOS 15 Android 15 / ColorOS 15 Android 15 / ColorOS 15 Wymiary i waga 158,1×75×7,7-7,8 mm,

~180 gramów 157,9×74,7×7,4 mm,

~187 gramów 163,4×77×7,5-7,6 mm,

~201 gramów Odporność IP68 / IP69 IP68 / IP69 IP68 / IP69

Szczegóły na temat dostępności w Europie pozostają nieznane. Na razie smartfony są dostępne w tajwańskich sklepach, gdzie ich ceny kształtują się następująco: