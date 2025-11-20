Tanie słuchawki z klipsem? Tak – marki, którą dobrze znasz

Otwarte słuchawki bezprzewodowe z klipsem to świetna opcja dla kogoś, kto oczekuje maksymalnej mobilności, niezłej jakości, a zarazem możliwości pozostania w stałym kontakcie ze światem. Realme dołącza do producentów oferujących coś takiego.

Realme Buds Clip – otwarte słuchawki TWS za nieduże pieniądze

Na przełomie 2023 i 2024 roku na rynku zadebiutowały słuchawki Huawei FreeClip, w których producent zaproponował nietypowe podejście do formy. To otwarte słuchawki bezprzewodowe z praktycznym klipsem utrzymującym je w odpowiedniej pozycji podczas ruchu. Aktualnie w sklepach można znaleźć też wiele bliźniaczych modeli, w tym Edifier Comfo C, Baseus Inspire XC1, QCY Crossky C10, Soundcore AeroClip czy Shokz OpenDots One, a w Chinach zadebiutowały też słuchawki Huawei FreeClip 2. generacji.

Wspominam o tym, bo koncepcja ta właśnie doczekała się kolejnego urzeczywistnienia. Mam na myśli słuchawki Realme Buds Clip, bazujące na takim samym projekcie, ale kosztujące zdecydowanie mniej niż propozycja firmy Huawei. Można je obecnie znaleźć na platformie AliExpress, gdzie ich cena wynosi ~230-240 złotych.

Realme Buds Clip (źródło: Realme)

Co otrzymujemy w zamian, czyli co oferują słuchawki Realme Buds Clip?

To słuchawki, które nie blokują kanału słuchowego, pozwalając na pozostanie w stałym kontakcie z otoczeniem. Równocześnie oferować mają niezłe brzmienie, dzięki zastosowaniu 11-milimetrowych przetworników o dużej amplitudzie. Producent chwali się też nieprzeciętnie mocnymi basami, z których tego typu modele raczej nie słyną.

Technologia Bluetooth 5.4 zapewniać ma stabilne połączenie i opóźnienia tak niskie jak 45 ms. Nie zabrakło też mikrofonów z technologią redukcji szumów, a za sprawą pojemnych akumulatorów czas pracy dochodzi do 7 godzin solo i nawet 36 godzin z etui ładującym.

Realme Buds Clip (źródło: Realme)

Otwarte słuchawki Realme Buds Clip są dostępne w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej i złotej (z etui w tym samym kolorze). W obu przypadkach konstrukcja cechować ma się przyzwoitym poziomem wytrzymałości oraz pyło- i wodoodpornością w klasie IP55. Oznacza to tyle, że kąpieli mogą nie przetrwać, ale niewielki deszcz czy pot nie zrobią na nich wrażenia.