Niezły tablet Samsunga potaniał. Jest też opcja na prezent

Tablet Samsung Galaxy Tab S10 Lite już wcześniej wydawał się godną rozważenia opcją. Teraz oferta wygląda jeszcze lepiej – cena poleciała w dół, a producent wystartował z promocją, dzięki której możesz otrzymać fajny prezent.

Promocja: Samsung Galaxy Tab S10 Lite z opaską w prezencie

Samsung Galaxy Tab S10 Lite zadebiutował w Polsce na początku września 2025 roku. Już w dniu premiery był naprawdę atrakcyjną opcją, oferując całkiem sporo przy cenach rozpoczynających się od 1999 złotych za praktyczną wersję z modemem 5G. Aktualnie urządzenie da się kupić w oficjalnej dystrybucji już za 1549 złotych, a w dodatku – jeśli zrobisz to w najbliższych dniach, to – koreański producent dorzuci Ci w prezencie jeszcze opaskę sportową Samsung Galaxy Fit 3.

Aby skorzystać z promocji, należy kupić tablet Samsung Galaxy Tab S10 Lite do 7 grudnia 2025 roku. Co ważne, trzeba to zrobić w oficjalnej dystrybucji – w salonie Samsung Brandstore, w stacjonarnym lub internetowym sklepie partnerskim (to między innymi RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, Komputronik, x-kom, Electro, Avans i Neonet) albo też u operatora komórkowego z Wielkiej Czwórki: Orange, Play, Plus lub T-Mobile.

Po zakupie w terminie do 14 grudnia 2025 roku należy aktywować urządzenie, czyli uruchomić je na terenie Polski, a następnie zalogować się w aplikacji Samsung Members i do 21 grudnia 2025 roku wypełnić znajdujący się tam formularz zgłoszeniowy (podając dane osobowe, adres, model i numer IMEI urządzenia oraz dołączając dowód zakupu). Jeśli wszystko będzie OK, to w ciągu 30 dni od pozytywnego rozpatrzenia zostanie nadana przesyłka z prezentem.

Co oferuje tablet Samsung Galaxy Tab S10 Lite?

Przypomnę, że Samsung Galaxy Tab S10 Lite to uniwersalny tablet, który może dobrze sprawdzić się w zastosowaniach multimedialnych (takich jak oglądanie filmów), jak i w codziennym surfowaniu po internecie czy nauce. Ma 10,9-calowy wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości (2112×1320 pikseli), wydajny procesor Exynos 1380 oraz akumulator o pojemności 8000 mAh, zapewniający wiele godzin działania na jednym ładowaniu.



Samsung Galaxy Tab S10 Lite (źródło: Samsung)

Z kolei Samsung Galaxy Fit 3 to lekka i poręczna opaska sportowa, która jako kompan smartfona dobrze sprawdza się w monitorowaniu zdrowia, aktywności, kondycji i snu. Ma całkiem spory, bo 1,6-calowy wyświetlacz, który dobrze reaguje na dotyk i cechuje się naprawdę niezłą jakością. Płynność działania również jest atutem, podobnie jak jakość wykonania. Brakuje wbudowanego modułu GPS, NFC do płatności zbliżeniowych czy funkcji prowadzenia rozmów głosowych, ale znasz to o darowanym koniu, prawda?

Samsung Galaxy Fit 3 (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Przy okazji zwrócę uwagę, że nie jest to jedyna trwająca obecnie promocja na urządzenia z katalogu tego producenta. Dla nabywców składanych smartfonów i ultrasmukłego modelu Samsung Galaxy S25 Edge przewidziano prezent w postaci smartwatcha Samsung Galaxy Watch 7. Z kolei do smartfonów z serii Samsung Galaxy S25, Galaxy Z i Galaxy A36/A56 dorzucany jest drugi telefon.