Samsung Galaxy Tab S10 Lite
(fot. Samsung)
Niezły tablet Samsunga potaniał. Jest też opcja na prezent

Wojciech Kulik·
Tablet Samsung Galaxy Tab S10 Lite już wcześniej wydawał się godną rozważenia opcją. Teraz oferta wygląda jeszcze lepiej – cena poleciała w dół, a producent wystartował z promocją, dzięki której możesz otrzymać fajny prezent.

Promocja: Samsung Galaxy Tab S10 Lite z opaską w prezencie

Samsung Galaxy Tab S10 Lite zadebiutował w Polsce na początku września 2025 roku. Już w dniu premiery był naprawdę atrakcyjną opcją, oferując całkiem sporo przy cenach rozpoczynających się od 1999 złotych za praktyczną wersję z modemem 5G. Aktualnie urządzenie da się kupić w oficjalnej dystrybucji już za 1549 złotych, a w dodatku – jeśli zrobisz to w najbliższych dniach, to – koreański producent dorzuci Ci w prezencie jeszcze opaskę sportową Samsung Galaxy Fit 3.

Aby skorzystać z promocji, należy kupić tablet Samsung Galaxy Tab S10 Lite do 7 grudnia 2025 roku. Co ważne, trzeba to zrobić w oficjalnej dystrybucji – w salonie Samsung Brandstore, w stacjonarnym lub internetowym sklepie partnerskim (to między innymi RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, Komputronik, x-kom, Electro, Avans i Neonet) albo też u operatora komórkowego z Wielkiej Czwórki: Orange, Play, Plus lub T-Mobile.

Gdzie kupić?

Samsung Galaxy Tab S10 Lite 5G 6/128GB

ok. 1549 zł
(Przybliżona cena z dnia: 20 listopada 2025)
Media Expert
Media Markt
RTV Euro AGD
x-kom
Zawiera linki afiliacyjne.

Po zakupie w terminie do 14 grudnia 2025 roku należy aktywować urządzenie, czyli uruchomić je na terenie Polski, a następnie zalogować się w aplikacji Samsung Members i do 21 grudnia 2025 roku wypełnić znajdujący się tam formularz zgłoszeniowy (podając dane osobowe, adres, model i numer IMEI urządzenia oraz dołączając dowód zakupu). Jeśli wszystko będzie OK, to w ciągu 30 dni od pozytywnego rozpatrzenia zostanie nadana przesyłka z prezentem.

Co oferuje tablet Samsung Galaxy Tab S10 Lite?

Przypomnę, że Samsung Galaxy Tab S10 Lite to uniwersalny tablet, który może dobrze sprawdzić się w zastosowaniach multimedialnych (takich jak oglądanie filmów), jak i w codziennym surfowaniu po internecie czy nauce. Ma 10,9-calowy wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości (2112×1320 pikseli), wydajny procesor Exynos 1380 oraz akumulator o pojemności 8000 mAh, zapewniający wiele godzin działania na jednym ładowaniu.

Samsung Galaxy Tab S10 Lite

Samsung Galaxy Tab S10 Lite (źródło: Samsung)

Z kolei Samsung Galaxy Fit 3 to lekka i poręczna opaska sportowa, która jako kompan smartfona dobrze sprawdza się w monitorowaniu zdrowia, aktywności, kondycji i snu. Ma całkiem spory, bo 1,6-calowy wyświetlacz, który dobrze reaguje na dotyk i cechuje się naprawdę niezłą jakością. Płynność działania również jest atutem, podobnie jak jakość wykonania. Brakuje wbudowanego modułu GPS, NFC do płatności zbliżeniowych czy funkcji prowadzenia rozmów głosowych, ale znasz to o darowanym koniu, prawda?

Samsung Galaxy Fit 3 (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Przy okazji zwrócę uwagę, że nie jest to jedyna trwająca obecnie promocja na urządzenia z katalogu tego producenta. Dla nabywców składanych smartfonów i ultrasmukłego modelu Samsung Galaxy S25 Edge przewidziano prezent w postaci smartwatcha Samsung Galaxy Watch 7. Z kolei do smartfonów z serii Samsung Galaxy S25, Galaxy Z i Galaxy A36/A56 dorzucany jest drugi telefon.

Wojciech Kulik
Redaktor
Entuzjastyczny krytyk i krytykujący entuzjasta nowych technologii. Dostrzega ich potencjał, nie będąc ślepym na zagrożenia – jednym i drugim dzieli się z Czytelnikami od 2010 roku. Wcześniej na łamach serwisów benchmark.pl, WP Tech czy dobreprogramy, a od 2024 roku jako redaktor Tabletowo.pl. Twierdzi, że we wszystkim najważniejszy jest umiar (no, może poza kawą i czekoladą).

