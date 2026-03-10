Poznaliśmy datę globalnej premiery Poco X8 Pro i Poco X8 Pro Max. Jest na co czekać

Xiaomi oficjalnie zapowiedziało globalną premierę smartfonów Poco X8 Pro i Poco X8 Pro Max. To ostatni element układanki, ponieważ specyfikacje i ceny nie są tajemnicą od dawna.

Globalna premiera Poco X8 Pro i Poco X8 Pro już 17 marca 2026 roku

Na polskiej stronie Xiaomi widnieje informacja, że seria Poco X8 Pro zadebiutuje już 17 marca 2026 roku. Konferencja, wprowadzająca ją na globalny rynek, rozpocznie się o godzinie 13:00. Osoby zainteresowane nowymi smartfonami mogą do 17 marca 2026 roku, do godziny 13:45, dokonać „rezerwacji”, aby zyskać kilka korzyści.

Konkretniej będzie to kupon rabatowy, zapewniający 10% zniżki do wykorzystania podczas zakupu smartfona z serii Poco X8 Pro. Ponadto można zyskać 100 Mi Points, biorąc udział w wydarzeniu promującym nową linię chińskiego producenta. Do tego klienci mogą liczyć na:

2-miesięczny bezpłatny okres próbny YouTube Premium (tylko dla nowych użytkowników)

oraz 3-miesięczny bezpłatny okres próbny Spotify Premium (tylko dla nowych użytkowników).

Przewidziano również możliwość skorzystania z planu wymiany, aby zaoszczędzić „nawet 200 złotych”.

Jaka będzie specyfikacja Poco X8 Pro i Poco X8 Pro Max?

Wszystko wskazuje na to, że Poco X8 Pro i Poco X8 Pro Max będą globalnymi wersjami smartfonów Redmi Turbo 5 i Turbo 5 Max, które zadebiutowały w Chinach 29 stycznia 2026 roku, aczkolwiek nieco zmodyfikowanymi, bo z mniejszymi akumulatorami.

Poco X8 Pro

(spodziewana specyfikacja) Poco X8 Pro Max

(spodziewana specyfikacja) Wyświetlacz AMOLED

6,59 cala

2756×1268 pikseli

120 Hz

jasność do 3500 nitów

3840 Hz PWM

12 bit

100% DCI-P3

Dolby Vision

HDR10+

HDR Vivid AMOLED

6,83 cala

2772×1280 pikseli

120 Hz

jasność do 3500 nitów

3840 Hz PWM

12 bit

100% DCI-P3

Dolby Vision

HDR10+

HDR Vivid Procesor MediaTek Dimensity 8500 Ultra MediaTek Dimensity 9500s RAM 8/12 GB

LPDDR5X Ultra

9600 Mbps 12 GB

LPDDR5X Ultra

9600 Mbps Pamięć wbudowana 256/512 GB

UFS 4.1 256/512 GB

UFS 4.1 Slot na microSD NIE NIE Akumulator 6500 mAh

ładowanie do 100 W

zwrotne ładowanie przewodowe do 27 W 8500 mAh

ładowanie do 100 W

zwrotne ładowanie przewodowe do 27 W Aparat na przodzie 20 Mpix

f/2.2 20 Mpix

f/2.2 Aparat na tyle – główny 50 Mpix, IMX882, f/1.5, OIS

– ultraszerokokątny 8 Mpix (f/2.2) – główny 50 Mpix, Light and Shadow Hunter 600, f/1.5, OIS

– ultraszerokokątny 8 Mpix (f/2.2) Łączność 5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6, NFC, pilot na podczerwień, dual SIM, USB-C 5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7, NFC, pilot na podczerwień, dual SIM, USB-C Głośniki stereo TAK TAK Czytnik linii papilarnych TAK TAK, ultradźwiękowy Wymiary 157,53×75,19×8,18 mm 162,99×77,93×8,15 mm Waga 204 gramy 219 gramów Odporność IP66, IP68, IP69, IP69K IP66, IP68, IP69, IP69K System operacyjny HyperOS 3 HyperOS 3

Jaka będzie cena Poco X8 Pro i Poco X8 Pro Max?

Belgijska strona Xiaomi przez przypadek ujawniła ceny Poco X8 Pro i Poco X8 Pro Max już w lutym 2026 roku. Dzięki temu dowiedzieliśmy się, że cennik (przynajmniej w Belgii) ma wyglądać następująco:

Poco X8 Pro 8/256 GB – 399,90 euro (równowartość około 1700 złotych) 8/512 GB – 449,90 euro (~1915 złotych) 12/512 GB – 479,90 euro (~2040 złotych)

Poco X8 Pro Max 12/256 GB – 529,90 euro (~2255 złotych) 12/512 GB – 579,90 euro (~2470 złotych)



Jeśli zatem ktoś rozważa zakup któregoś z tych dwóch modeli, zdecydowanie warto dokonać rezerwacji na polskiej stronie Xiaomi, ponieważ kod rabatowy pozwoli zaoszczędzić około 200-250 złotych.