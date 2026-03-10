To całkiem niezły smartfon, mimo że bardzo tani

Xiaomi znowu to zrobiło. Po raz kolejny wprowadza na rynek całkiem przyzwoicie wyposażony smartfon w niskiej cenie. Producent musiał jednak pójść na pewne kompromisy – jego najnowsza propozycja nie jest idealna.

Smartfon Poco C85x 5G jest nieźle wyposażony, ale ma też słabsze strony

Smartfon Poco C85x 5G to nie również dopiero co zaprezentowany Vivo V70 FE, którego można nazwać „idealnym średniakiem”. To model ze znacznie niższej półki, kierowany do klientów, chcących kupić tani smartfon. W jego przypadku producent musiał pójść na kilka istotnych kompromisów.

Przede wszystkim smartfon Poco C85x 5G oferuje tylko 4 GB RAM (LPDDR4X). Do tego rozdzielczość wyświetlacza to jedynie HD+ 1600×720 pikseli, co przy przekątnej 6,9 cala nie zapewni ostrego jak brzytwa obrazu (bardziej wprawne oko z pewnością to zauważy, ale mniej wymagający użytkownik już niekoniecznie). „Spektakularnie” nie wyglądają też 32 Mpix aparat na tyle i procesor Unisoc T8300 2,2 GHz (6 nm).

Poco C85x 5G (źródło: Flipkart)

Poza tym smartfon Poco C85x 5G cechuje się już całkiem przyzwoitą specyfikacją, ponieważ oferuje odświeżanie obrazu na ekranie z częstotliwością nawet 120 Hz i akumulator o pojemności 6300 mAh, który według deklaracji producenta ma wystarczyć na co najmniej 2 dni pracy. Ma też 8 Mpix aparat na przodzie, slot na kartę microSD (do 2 TB; dedykowany), radio FM i 3,5 mm złącze słuchawkowe.

Ponadto smartfon Poco C85x 5G może „pochwalić się” odpornością na pył i wodę, zgodnie z kryteriami klasy IP52. Wypada również wspomnieć o obecności czytnika linii papilarnych, dwóch miejscach na karty SIM w formacie nano, Bluetooth 5.4 i Wi-Fi 5 oraz obsłudze ładowania przewodowego o mocy 15 W i zwrotnego przewodowego o mocy 7,5 W.

Poco C85x 5G (źródło: Flipkart)

Poco C85x 5G to bardzo tani smartfon

Poco C85x 5G będzie sprzedawany w Indiach w cenie od 10999 do 11999 rupii (równowartość kolejno około 440 i 480 złotych) za – odpowiednio – wersję z 64 i 128 GB pamięci wbudowanej.

Na tę chwilę producent nie poinformował o dostępności tego modelu w innych krajach.