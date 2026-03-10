Cena składanego iPhone’a może Cię zszokować. To już przesada

Składany iPhone zadebiutuje już (albo w końcu…) we wrześniu 2026 roku. Jego cena była tematem wielu przecieków, ale najnowsze informacje brzmią – delikatnie mówiąc – niezbyt optymistycznie.

Składany iPhone będzie drogi. Bardzo drogi. Naprawdę BARDZO drogi

W przeszłości pojawiło się wiele doniesień na temat tego, ile będzie kosztował składany iPhone. Jedne z nich wskazywały na cenę poniżej 2000 dolarów, inne na kwotę zbliżoną do 2000 dolarów (podobnie kosztuje Samsung Galaxy Z Fold 7), a jeszcze inne na dużo powyżej 2000 dolarów. Apple – podobno – nie chce „przesadzić” z ceną, choć wcale nie oznacza to, że składany iPhone nie będzie turbo drogi.

źródło: Sonny Dickson | X

Jeden z chińskich informatorów, podpisujący się jako WHYLAB, twierdzi, że w Chinach składany iPhone prawdopodobnie będzie kosztował od ponad 10000 juanów (równowartość około 5290 złotych). Choć może wydawać się to dużą kwotą, to warto zauważyć, że Huawei Mate X7 jest sprzedawany w Państwie Środka za minimum 12999 juanów (maksymalna cena to zaś 15999 juanów).

O ile cena startowa nie jest szokująca, o tyle cena topowej konfiguracji może już przyprawić o zawrót głowy. Według WHYLAB najdroższy składany iPhone może bowiem kosztować ponad 20000 juanów (~10580 złotych). Tutaj punktem odniesienia jest już Huawei Mate XT, który kosztował od 19999 juanów (do 23999 juanów).

Taką cenę jak najbardziej można uznać już za zdecydowanie przesadzoną, gdy za podobne pieniądze można kupić podwójnie składany smartfon (!), dający znacznie większe możliwości. Taki dylemat będą mieli jednak wyłącznie mieszkańcy Chin, gdyż Huawei Mate XT nie jest dostępny globalnie.

W Polsce należy spodziewać się, że składany iPhone będzie kosztował ponad 10000 złotych, co nie wydaje się wygórowaną kwotą, gdy Motorola Razr Fold ma być sprzedawana w Polsce za 9999 złotych (lub nawet 11499 złotych w specjalnej edycji z okazji FIFA World Cup 2026). Niewykluczone jednak, że topowa wersja „otrze się” o 20 tysięcy złotych.

Składany iPhone prawdopodobnie będzie nazywał się iPhone Ultra, a nie iPhone Fold

Coraz więcej wskazuje na to, że składany iPhone nie będzie nazywał się iPhone Fold, tylko iPhone Ultra. Taki scenariusz uznał za prawdopodobny już dość dawno Jon Prosser, a ostatnio Mark Gurman z Bloomberga doniósł, że Apple szykuje trzy „ultra” urządzenia – smartfon, laptop i słuchawki. Podobnie sugeruje również przywoływany tutaj WHYLAB.