Google zapowiada inwazję Gemini. AI trafi na kolejne urządzenia

Google ogłosiło nową inicjatywę. Celem jest wprowadzenie Gemini na więcej urządzeń, które są częścią inteligentnego domu.

Gemini pojawi się na kolejnych głośnikach, kamerach i nie tylko

Sztuczna inteligencja jest teraz traktowana z wysokim priorytetem w Mountain View. Było to widać chociażby podczas Google I/O 2026. Tegoroczna konferencja była bowiem skupiona głównie na AI, a nawet jeśli wspominano o sprzętowych nowościach, to zazwyczaj w kontekście możliwości, jakie zapewni na nich Gemini – np. inteligentne okulary Google.

Nie powinno to dziwić, bo sztuczna inteligencja, w wizji świata według Google, ma być wszędzie. Niedawno mogliśmy dowiedzieć się, że Gemini zyska dostęp do kamer w nowych Volvo. Z kolei teraz skupimy się innej inicjatywie, która zakłada dodanie AI do wielu urządzeń firm trzecich – m.in. inteligentne głośniki, kamery i nie tylko.

W ramach Gemini for Home, które ma być szeroką ofertą AI, funkcje Gemini mogą trafić do setek milionów urządzeń. W założeniach producenci sprzętu, a także dostawcy usług, mają mieć zapewniony dostęp do tworzenia opłacalnych, proaktywnych rozwiązań, które dbają o użytkowników i ich domy. Oczywiście chodzi o wprowadzenie AI do możliwie największej liczby urządzeń i usług, aby zgarnąć niemałą część rynku.

fot. Google

Gemini będzie więcej „widzieć” i wiedzieć

Plany Google zakładają wdrożenie Gemini do inteligentnych kamer, które będą mogły „widzieć” i opisywać otoczenie, przykładowo wykrywać osoby w domu. Natomiast funkcja Ask Home w inteligentnym domu pozwoli na zadawanie konkretnych pytań, np. Czy to pies pogryzł moje buty? Odpowiedź – jak łatwo się domyślić – zostanie udzielona na podstawie ciągłej obserwacji domu i zebranych danych.

Do tego wszystkiego dojdą codzienne podsumowania generowane przez Gemini, do których stworzenia posłużą informacje zebrane przez czujniki i kamery. W związku z tym, że AI potrafi rozpoznawać członków rodziny i innych ludzi, to będzie mogło przykładowo informować, że kurier dostarczył paczkę, gdy nie było nas w domu.

fot. Google

Ponadto Google zamierza udostępnić projekty referencyjne kamer i głośników, z których będą mogli korzystać zainteresowani partnerzy. Dzięki temu tworzenie urządzeń dostosowanych do Gemini ma być znacznie szybsze i łatwiejsze.

Do tego dojdą rozwiązania bezpieczeństwa, które będą mogły być częścią funkcji oferowanych przez urządzenia i usługi firm trzecich. Przykładowo możliwe będzie tworzenie automatyzacji w ramach „symulowanej obecności”, za sprawą której dom będzie wyglądał na zamieszkany, gdy rodzina będzie na wakacjach.