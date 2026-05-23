Polska AI rośnie w siłę. Nowe modele wesprą obywateli, urzędników i przedsiębiorców

Powstały kolejne modele sztucznej inteligencji z rodziny PLLuM. Ministerstwo Cyfryzacji przedstawiło aż 11 nowych technologii. Polska AI wzrasta w oczach.

Nowe modele sztucznej inteligencji dołączają do rodziny PLLuM

Ministerstwo Cyfryzacji przedstawiło 11 nowych, polskich modeli językowych z rodziny PLLuM (z ang. Polish Large Language Model). Warto przypomnieć, że rodzina PLLuM jest zbiorem modeli AI, które można wypróbować od lutego 2025 roku. Technologia ta jest sukcesywnie wdrażana do bota sztucznej inteligencji, mObywatela czy ekosystemów dedykowanych dla polskich urzędników.

Co ważne, modele PLLuM są otwarte i dostępne dla wszystkich oraz były szkolone w taki sposób, aby odnajdować się w polskim kontekście prawnym, historycznym oraz kulturowym. Jak podkreślił Dariusz Standerski – wiceminister cyfryzacji – modele AI z rodziny PLLuM już dziś znajdują zastosowanie w sprawach urzędowych, rozmowach w mObywatelu, w firmach oraz jednostkach badawczych.

Polska AI – 11 nowych modeli pomoże Polakom i urzędnikom

Nowe modele mają cechować się teraz jeszcze lepszą znajomością języka polskiego, zarówno w codziennej, jak i urzędowej formie. Ponadto AI jeszcze lepiej wspomoże pracę w administracji publicznej.

Jak deklaruje Ministerstwo Cyfryzacji, modele są w stanie:

generować teksty w ponad 20 gatunkach urzędowych,

wspierać zadania biurowe i operacyjne,

rozumieć kontekst procedur administracyjnych,

upraszczać język urzędowy,

pracować na wzorach dokumentów prawnych.

Rządzący twierdzą również, że najnowsze modele PLLuM lepiej działają w systemach opartych na RAG (z ang. Retrieval-Augmented Generation), czyli łączących generowanie tekstu z przeszukiwaniem informacji z zewnętrznych źródeł. Wspomniano również, że zaktualizowana technologia tworzy bezpieczniejsze odpowiedzi, w oparciu o analizę rzeczywistych interakcji użytkowników z chatem PLLuM.

Nowe technologie PLLuM zawierają cztery rozmiary modeli, które sprawdzą się w różnych przypadkach. Najmniejszy i najszybszy to model 4B, który jest dostosowany do konkretnego zadania, nawet w przypadku ograniczonej mocy obliczeniowej, a 70B jest największym modelem, który ma radzić sobie ze złożonymi zadaniami. Z kolei 8B i 12B to kompromis pomiędzy szybkością i jakością. Modele 4B, 8B i 12B opracowano w trzech wariantach – bazowym (dla eksperymentów), instrukcyjnym (dla konkretnych zadań) oraz dialogowym (zabezpieczonym przed treściami szkodliwymi). Warto wspomnieć, że największy model 70B oferowany jest w wariancie instrukcyjnym i dialogowym.

Modele polskiej sztucznej inteligencji tworzone są przez konsorcjum pod kierownictwem NASK w ramach projektu HIVE AI. Ministerstwo Cyfryzacji podkreśla, że zbiór danych treningowych objął około 7 milionów tekstów w języku polskim – wyselekcjonowanych pod kątem jakości, legalności i transparentności źródeł.