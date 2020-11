Poczekamy dłużej na premierę Galaxy Z Flip 3, ale warto

Mimo że moje serduszko stale i niezmiennie należy do nowej Motoroli RAZR, to obiektywnie Samsung Galaxy Z Flip oferował atrakcyjniejszy stosunek ceny do możliwości. Galaxy Z Flip 3 jeszcze wyżej ustawi poprzeczkę, i chociaż na jego premierę jeszcze trochę poczekamy, to zdecydowanie warto.

Składane smartfony już nie robią na nikim wrażenia

Premiera pierwszych składanych smartfonów odbiła się szerokim echem w branży, ale nie tylko – zainteresowała ona również osoby, które na co dzień raczej nie śledzą technologicznych nowości. Od ich debiutu minęło jednak już prawie dwa lata (uwierzycie?!) i w międzyczasie na rynek trafiły kolejne.

Do tego Samsung stara się, aby składane smartfony nie były wyłącznie produktem dla najbogatszych klientów, bo seria Galaxy Z Flip jest znacznie bardziej przystępna cenowo niż Galaxy Z Fold. Podobnie postępuje też Motorola – RAZR 5G jest tańsza o kilkaset złotych od RAZR (na start), mimo lepszej specyfikacji.

Samsung Galaxy Z Flip 3 ustawi poprzeczkę jeszcze wyżej, ale trochę na niego poczekamy

W zeszłym roku Galaxy Z Flip zadebiutował wraz z flagowcami z serii Galaxy S20, natomiast Galaxy Z Flip 5G bez większej pompy – pewnego dnia Samsung po prostu go zaanonsował i wprowadził na rynek, jakby od niechcenia.

Koreańczycy niedawno zmienili jednak strategię i nie prezentują już nowych flagowców „stadami”, tylko jeden po drugim, w odpowiednich odstępach czasowych. Nowy Galaxy Z Flip (od niedawna wiemy, że będzie się nazywał Galaxy Z Flip 3) nie zadebiutuje więc razem z flagowcami z serii Galaxy S21, ale teraz okazuje się, że na jego premierę będziemy musieli dość długo poczekać.

Jak bowiem donosi serwis The Elec, Samsung Galaxy Z Flip 3 nie zostanie zaprezentowany w pierwszym kwartale 2021 roku, czyli do końca marca. Samsung raczej nie będzie jednak zwlekał jeszcze dłużej z jego premierą, ponieważ mówi się, że w czerwcu na rynku zadebiutują Galaxy Z Fold 3 i Galaxy Z Fold FE.

Samsung Galaxy Z Flip (fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl)

Warto jednak trochę dłużej poczekać na premierę Galaxy Z Flip 3, ponieważ według niezwykle wiarygodnego źródła smartfon zaoferuje wyświetlacz z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz, który otoczą jeszcze węższe ramki niż w poprzednich modelach. Co więcej, mimo ulepszeń, ma być od nich tańszy, a to chyba najciekawsza informacja z tych wszystkich.

Na razie nie wiemy zbyt wiele na temat specyfikacji Galaxy Z Flip 3. W przeszłości pojawiły się informacje o większym wyświetlaczu na zewnątrz, ale nie znamy dokładniejszej specyfikacji tego smartfona. W odpowiednim czasie zapewne jednak wycieknie ona do sieci i wszystkiego się dowiemy.

