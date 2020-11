Wiemy już właściwie wszystko na temat nadchodzących modeli z serii Galaxy S21

Choć data premiery przyszłorocznych smartfonów serii Samsung Galaxy S21 nie została jeszcze podana, spekuluje się, że będzie wcześniejsza, niż w ubiegłych latach. Dowodem na to może być właściwie kompletna specyfikacja techniczna nowych urządzeń, która właśnie pojawiła się na jednej ze stron internetowych.

Kiedy kilka tygodni temu publikowaliśmy wizerunek przyszłorocznych Galaktyk, z rekordowo dużymi wyspami na pleckach, pod artykułem pojawiły się komentarze mówiące, że to już nie byle jaka wyspa – to Madagaskar.

Dziś wiemy już, że opublikowane wówczas rendery smartfonów niemal na pewno są autentyczne, a seria Samsung Galaxy S21 będzie wyglądała właśnie tak.

Co prawda smartfon, na opublikowanych grafikach, nie prezentuje się szczególnie zachęcająco, jednak z krytyką radziłbym się wstrzymać do momentu, gdy zobaczymy filmy i zdjęcia przedstawiające samo urządzenie, a nie jego wizualizację. Być może wcale nie będzie tak źle.

Samsung Galaxy S21 Ultra (źródło: @OnLeaks)

Samsung Galaxy S21: niezmiennie potężnie i bezkompromisowo

Specyfikacja techniczna przyszłorocznych Galaktyk ma prezentować się następująco:

Model Samsung Galaxy S21 (01) Samsung Galaxy S21+ (T2) Samsung Galaxy S21 Ultra (P3) Wyświetlacz 6,2 cala, Full HD+, 120 Hz 6,7 cala, Full HD+, 120 Hz 6,8 cala, WQHD+, 1-120 Hz Oprogramowanie One UI 3.1, Android 11 One UI 3.1, Android 11 One UI 3.1, Android 11 Układ SoC Qualcomm Snapdragon 875, Samsung Exynos 2100 Qualcomm Snapdragon 875, Samsung Exynos 2100 Qualcomm Snapdragon 875, Samsung Exynos 2100 Bateria 4000 mAh 4800 mAh 5000 mAh Aparat Podstawowy: 12 Mpix

Ultraszerokokątny: 12 Mpix

Teleobiektyw: 64 Mpix Podstawowy: 12 Mpix

Ultraszerokokątny: 12 Mpix

Teleobiektyw: 64 Mpix Podstawowy: 108 Mpix, 2. generacji

Ultraszerokokątny: 12 Mpix

3x zbliżenie optyczne: 10 Mpix

10x zbliżenie optyczne: 10 Mpix Łączność bezprzewodowa 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.1 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.1, UWB 5G, WiFi 6E, Bluetooth 5.1, UWB Kolory Phantom Violet,

Phantom Pink,

Phantom Gray,

Phantom White Phantom Silver,

Phantom Black,

Phantom Violet Phantom Black,

Phantom Silver

Podstawowy model – Samsung Galaxy S21, będzie wykonany z plastiku, z kolei najwyższy – Samsung Galaxy S21 Ultra, otrzyma szklaną obudowę. Model pośredni – Samsung Galaxy S21+, najprawdopodobniej również będzie plastikowy, choć nazwy wariantów kolorystycznych, takie same jak w przypadku wersji Ultra, mogą sugerować, że tu również Samsung zastosuje szkło.

Jest to jednak mniej prawdopodobna opcja, smartfonami Galaxy Note 20 i Galaxy S20 FE Samsung pokazał dobitnie, że ma zamiar odejść od eleganckiego, ale niepraktycznego szkła, na rzecz bardzo dobrej jakości tworzywa sztucznego. Jeżeli przyszłoroczne Galaktyki będą korzystać z łączności 5G mmWave, zastosowanie plastiku zyskuje dodatkowe uzasadnienie. mmWave, obecne w amerykańskich wersjach iPhone’a 12, spowodowało konieczność wyprowadzenia plastikowej anteny na zewnątrz obudowy. Stosując plastik na pleckach – uda się tego uniknąć.

Samsung Galaxy S21 (źródło: @OnLeaks)

Dodatkowo, dwie najmocniejsze wersje będą korzystały z łączności bezprzewodowej Ultra Wide Band, do współpracy z lokalizatorami SmartThings Tags, które najprawdopodobniej zostaną zaprezentowane razem z nowymi smartfonami.

Aparaty – nowości głównie w oprogramowaniu

Modele Galaxy S21 i Galaxy S21+ będą, najprawdopodobniej, korzystać z dokładnie tych samych aparatów, jakie producent zastosował w tegorocznych modelach Galaxy S20 i Galaxy S20+. Zmiany pojawią się w Galaxy S21 Ultra – druga generacja matrycy o rozdzielczości 108 megapikseli, większe piksele w teleobiektywach i laserowy autofokus to najważniejsze z nich. Technologia 100x Space Zoom również będzie dostępna.

Od strony oprogramowania, w serii Galaxy S21 wszystkie obiektywy będą mogły służyć do nagrywania obrazu w jakości 4K 60 FPS, pojawi się również znana ze smartfonów Google Pixel funkcja automatycznej zmiany częstotliwości odświeżania z 60 na 30 klatek na sekundę, w zależności od warunków oświetleniowych.

Samsung Galaxy S21 (źródło: @OnLeaks)

Kilka niewiadomych

Mimo że już teraz mogliśmy zapoznać się z lwią częścią specyfikacji najnowszych Galaktyk, w dalszym ciągu niewiadomych pozostaje kilka kwestii. Najważniejsze z nich to to, czy nowe smartfony będą występować również w wersji bez modemów 5G, jaka będzie szybkość ładowania oraz to, co najistotniejsze – cena. Spekuluje się jednak, że ma być wyraźnie niższa niż modeli z 2020 roku, co z pewnością korzystne wpłynęłoby na zwiększenie sprzedaży.

Ze swojej strony żałuję jedynie, że Samsung nie zdecydował się na podążenie śladem Apple i zaprezentowanie flagowca o kompaktowych wymiarach. Mam nadzieję, że na przestrzeni 2021 roku Koreańczykom uda się nadrobić ten brak.