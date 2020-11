Smartfony z serii Galaxy Note 20 mogą być ostatnimi Notatnikami Samsunga

Seria Galaxy Note to jedna z dwóch, flagowych linii smartfonów, bez której trudno sobie wyobrazić ofertę tego producenta. Cóż, coraz więcej wskazuje na to, że będziemy musieli się do tego przyzwyczaić, ponieważ lada chwila zniknie ona z rynku.

Seria Galaxy Note to ikona

Doskonale pamiętam pierwszy smartfon z serii Galaxy Note, który zadebiutował ponad dziewięć lat temu, w październiku 2011 roku. Wywołał on ogromne poruszenie na rynku, ponieważ nie tylko był znacznie większy niż przeciętny smartfon wtedy (a trzeba pamiętać, że miał ekran o przekątnej… 5,3 cala), ale oferował też rysik S Pen o rozbudowanej (i przemyślanej) funkcjonalności.

Wówczas wprowadzenie takiego smartfona na rynek było bardzo odważnym posunięciem, które mogło skończyć się miażdżącą porażką. W rzeczywistości stało się jednak początkiem nowego rozdziału w historii Samsunga, który trwa po dziś dzień, ale wkrótce może się zakończyć.

Seria Galaxy Note przejdzie do historii

Już od co najmniej kilku lat pojawiają się głosy, że Samsung wygasi serię Galaxy Note, lecz okazywały się one pogłoskami, które nie znajdowały potwierdzenia w rzeczywistości. Co roku debiutowały bowiem kolejne generacje – w tym (2020) linia Galaxy Note 20.

Teraz jednak rzeczywiście może do tego dojść. Jak bowiem donosi @UniverseIce, aktualnie nie ma żadnych informacji na temat tego, że seria Galaxy Note 21 znajduje się na etapie rozwojowym. To zaskakujące, ponieważ projektowanie każdego flagowca trwa wiele miesięcy, a nierzadko pierwsze projekty tworzone są nawet na kilka lat przed oficjalną premierą.

Nowy serwis Tabletowo. Sprawdź oiot.pl

Co więcej, nie jest to jedyna wskazówka, że seria Galaxy Note 20 okaże się ostatnią linią Notatników Samsunga. Max Winebach podzielił się informacją, że w przyszłym (2021) roku powinniśmy spodziewać się następujących flagowców południowokoreańskiego producenta:

Galaxy S21,

Galaxy S21+,

Galaxy S21 Ultra,

Galaxy S21 FE,

Galaxy Z Fold 3,

Galaxy Z Flip 3,

Galaxy Z Fold FE.

Jak widać, nie ma tu żadnej wzmianki o smartfonach z serii Galaxy Note, jednak Max Winebach dodaje, że trzy z ww. modeli mają obsługiwać rysik S Pen. Mamy już pewność, że jednym z nich będzie Galaxy S21 Ultra, natomiast pozostałymi dwoma mogą być te z linii Galaxy Z Fold.

Zapewne zauważyliście też, że w przyszłym roku zadebiutuje Galaxy Z Flip 3, podczas gdy Galaxy Z Flip 2 nie miał swojej premiery, ale Samsung zapewne chce zrównać numerację składanych smartfonów, stąd ten „przeskok”.

Oczywiście wciąż są to niepotwierdzone informacje, lecz coraz więcej wskazuje na to, że seria Galaxy Note naprawdę odejdzie do historii, a jej miejsce zajmie linia składanych smartfonów Galaxy Z. Ostatnim Notatnikiem może być Galaxy Note 20 FE, którego istnienie przypadkiem zdradził sam Samsung. Jego premiery spodziewamy się na początku 2021 roku, aczkolwiek wciąż nie mamy żadnych informacji na jego temat.

Te wiadomości mogą Cię zainteresować: