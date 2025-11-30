Błąd, a może duch? Smartfony zaczęły „straszyć” użytkowników

Właściciele smartfonów Google Pixel skarżą się na nietypowy problem. Natomiast złośliwi śmieją się, że to sprawka duchów.

Problem z aplikacjami na smartfonach Google Pixel

Google Pixel 9, Google Pixel 10 czy też Pixel 10 Pro XL to zdecydowanie jedne z ciekawszych propozycji, gdy szukamy sprzętu z Androidem bez zbędnych dodatków. Może w kwestii wydajności odstają od konkurencji, ale – co dla wielu osób może być ważniejsze – na co dzień z tych smartfonów po prostu dobrze się korzysta.

Nie oznacza to jednak, że Pixele są wolne od błędów. Jeden z nich dotyczy aplikacji i może być naprawdę irytujący. Otóż właściciele smartfonów Google skarżą się, że po wyjściu z aplikacji, a następnie kliknięciu na ikonę innej apki, ta ostatnio zamknięta aplikacja ponownie jest uruchamiana na całym ekranie. Problem potrafi się ciągle powtarzać, co ma znaczący wpływ na komfort korzystania z urządzenia.

Trudno na tym etapie wskazać dokładną przyczynę błędu, bowiem zmiennych jest dużo. Niektórzy użytkownicy informują, że to niepożądane zachowanie występuje u nich od kilku miesięcy, inni męczą się z nim od niedawna. Problem ma obejmować różne modele smartfonów – m.in. Pixela 8 czy Pixela 10 Pro XL.

Google Pixel 10 Pro XL (fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl)

Pozostaje czekać na reakcję ze strony Google

Jako prawdopodobny winowajca podawany jest Pixel Launcher, ale to tylko przypuszczenia użytkowników. Wypada jeszcze dodać, że w systemie śledzenia problemów Google pojawił się wpis o tym błędzie i spotkał się z licznymi komentarzami. Możliwe więc, że firma sprawniej zareaguje i osoby, u którym pojawiała się omawiana usterka, nie będą musiały bardzo długo czekać na odpowiednią poprawkę. Z drugiej strony, posty pochodzą z początku listopada, a aktualizacja nadal nie została wydana, więc o jakimś dużym pośpiechu raczej nie ma mowy.

Oficjalnego obejścia nie ma. Możliwe jednak, że pomoże zatrzymanie się na chwilę po wyjściu z ostatniej aplikacji, a następnie próba uruchomienia innej aplikacji. Można też spróbować wysunąć pasek powiadomień/szybkich ustawień i dopiero wówczas uruchomić kolejną apkę. Nie są to jednak metody w 100% skuteczne. W związku z tym, pozostaje trzymać kciuki, że Google niebawem usunie błąd.

Dodam, że na moim Pixelu 9 Pro dotychczas nie doświadczyłem tego problemu. Chyba ma trochę szczęścia, bowiem także za czasów używania iPhone’a większość usterek mnie nie dotyczyła.