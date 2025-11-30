Ta Motorola ma wyglądać luksusowo i otrzyma specjalny kolor

Motorola przygotowuje się do premiery specjalnej wersji już zaprezentowanego smartfona. Możliwe, że właśnie poznaliśmy kolor roku Pantone 2026.

Smartfon dla tych, którzy chcą poczuć odrobinę luksusu

Na początku listopada Motorola Edge 70 zadebiutowała w Polsce. Dostaliśmy bowiem supersmukłego średniaka w wysokiej cenie. Smartfon ma 5,99 mm grubości, a waży niespełna 160 gramów. Na pokładzie znalazł się 6,67-calowy panel pOLED o rozdzielczości 2712×1220 pikseli, maksymalnej częstotliwości odświeżania 120 Hz i jasności sięgającej do 4500 nitów.

Sercem urządzenia jest procesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, któremu towarzyszy 12 GB RAM i 512 GB na dane użytkownika. Krzemowo-węglowy akumulator o pojemności 4800 mAh ma zapewnić nawet 50 godzin normalnego użytkowania, przynajmniej według zapewnień producenta. Na plus możliwość ładowania przewodowego z mocą 68 W i bezprzewodowego 15 W.

Jeśli chodzi o aparaty, to z tyłu znajdziemy główne oczko 50 Mpix z f/1.8 oraz aparat ultraszerokokątny 50 Mpix z f/2.0. Z kolei z przodu znalazł się aparat 50 Mpix z f/2.0. To wszystko działa pod kontrolą Androida 16 i kosztuje 3499 złotych.

źródło: Evan Blass | X

Producent miał postanowić, że Motorola Edge 70 pojawi się jeszcze w dodatkowej, specjalnej wersji. Otóż, jak informuje dobrze znany Evan Blass, smartfon doczeka się wersji ozdobionej kryształami Swarovskiego. Dla niektórych osób będzie to oznaczało namiastkę sprzętu luksusowego.

Wypadać dodać, że już wcześniej Motorola ogłosiła The Brilliant Collection. Wówczas dostaliśmy m.in. Motorolę Razr 60 w edycji The Brilliant Collection, która wyróżnia się pikowanym wykończeniem o trójwymiarowej fakturze i ma 24 ręcznie osadzone kryształki Swarovskiego.

Motorola Edge 70 otrzyma też specjalny kolor

Evan Blass we wpisie umieszczonym na platformie X wspomina, że omawiana Motorola Edge 70 będzie wydana w kolorze Cloud Dancer. Co w nim jest takiego specjalnego? Podobno ma to być kolor roku Pantone 2026.

Możliwe, że na debiut nowego smartfona Motoroli nie trzeba będzie długo czekać. Owszem, nie będzie to sprzęt dla tych, którym zależy przede wszystkim na specyfikacji. Może jednak spodobać się klientom, którzy stawiają przede wszystkim na nietuzinkowy wygląd. Ciekawe tylko, jaka będzie jego cena.