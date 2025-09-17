Wielka wyprzedaż sprzętu w Biedronce. Tak tanio nigdy nie było

Choć Biedronka może zapłacić ogromne kary za sposób informowania klientów o cenach i zasadach promocji, nie zamierza zrezygnować z oferowania produktów w atrakcyjnych cenach. W ramach najnowszej oferty Flash Deal można kupić różny sprzęt w dużo niższych cenach niż wcześniej.

Biedronka wyprzedaje sprzęt do domu i nie tylko

W sklepie internetowym Biedronka Home, który działa od sierpnia 2022 roku, czyli już ponad 3 lata, rozpoczęła się nowa edycja promocji Flash Deal, która potrwa przez najbliższy tydzień, aczkolwiek produkty mogą zostać wyprzedane wcześniej z uwagi na atrakcyjne ceny.

Taniej aż o 55% kupicie rower elektryczny męski EBFEC R2-S (27,5″) z aluminiową ramą, który na jednym ładowaniu ma przejechać do 60 km dzięki akumulatorowi Samsung 36 V 6,4 Ah. Użytkownik dostaje do dyspozycji również 5 poziomów wspomagania, wyświetlacz LCD i hamulce tarczowe. Aktualna cena to 2699 złotych, podczas gdy najniższa z ostatnich 30 dni to 5999 złotych.

Rower elektryczny męski EBFEC R2-S 27,5″ (źródło: Biedronka Home)

W obniżonej, tym razem o 50%, cenie dostępne jest też urządzenie do stylizacji włosów 5 w 1 Dreame AirStyle, za które trzeba teraz zapłacić 699 złotych (najniższa cena z ostatnich 30 dni to 1399 złotych). Sprzęt ten łączy funkcje suszarki, lokówki oraz szczotek do stylizacji i wygładzania włosów, zapewniając możliwość skorzystania z 2 dyszy i 3 wymiennych końcówek.

Urządzenie do stylizacji włosów 5 w 1 Dreame AirStyle (źródło: Biedronka Home)

Z kolei za 429 złotych możecie kupić odkurzacz piorący Dreame N10 o mocy 450 W i mocy ssania 12 kPa, dzięki któremu wyczyścicie dywany i tapicerki (podobną funkcjonalność oferuje testowany na Tabletowo Dreame H15 Mix). Do czyszczenie wykorzystywana jest gorąca woda o temperaturze 60°C, dzięki czemu usuwane mają być nawet stare i zaschnięte plamy. Producent zapewnia też o bardzo skutecznym usuwaniu brudu i wilgoci.

Odkurzacz piorący Dreame N10 (źródło: Biedronka Home)

Promocja Flash Deal obejmuje również powerbanki i stację ładującą EcoFlow (ostatnio na Tabletowo pisaliśmy o magazynie energii EcoFlow PowerOcean DC Fit) – w tym przypadku rabaty sięgają 45%. Dostępne są:

powerbank EcoFlow Rapid Qi2 5000 mAh (30 W) za 169 złotych (zamiast 299 złotych),

powerbank EcoFlow Rapid Qi2 10000 mAh (65 W) za 219 złotych (zamiast 399 złotych),

powerbank EcoFlow Rapid Pro 20000 mAh (230 W) z wbudowanym kablem za 439 złotych (zamiast 559 złotych)

oraz stacja ładująca EcoFlow Rapid Pro (320 W) z 5 portami za 549 złotych (zamiast 699 złotych).

Wszystkie promocje dostępne są na tej stronie internetowej.

Konkurent dla Thermomixa i Lidlomixa w niższej cenie w Biedronce

Biedronka wyprzedaje również termorobot Wi‑Fi Sam Cook PSC‑11 o mocy 1400 W z akcesoriami. Jego cenę obniżono z 2299 do 1699 złotych. To bezpośredni konkurent dla duuużo droższego Thermomixa oraz Lidlomixa, który do 20 września 2025 roku sprzedawany jest za 1799 złotych (z kuponem rabatowym).

Termorobot Wi‑Fi Sam Cook PSC‑11 (1400 W) z akcesoriami (źródło: Biedronka Home)

Robot Sam Cook PSC‑11 oferuje dzbanek o pojemności 4,5 litra i 7-calowy wyświetlacz, który pełni rolę panelu sterującego, a także 8 trybów gotowania, wagę z dokładnością do 1 grama i timer do 90 minut. Użytkownik dostaje też dostęp do przepisów dzięki łączności Wi-Fi.