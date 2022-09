Były już modułowe smartfony, teraz przyszedł czas na modułowego Chromebooka

Dzisiaj coraz trudniej o elektronikę użytkową, którą można w łatwy sposób naprawić czy zaktualizować sprzętowo. Smartfony i laptopy są projektowane tak, aby ich naprawa na własną rękę była niemalże niewykonalna albo wymagała mnóstwo czasu i umiejętności manualnych oraz anielskiej cierpliwości. Na szczęście są takie firmy, które stając w kontrze takim praktykom, chcą budować swoją markę. Jedną z nich jest Framework, który wprowadza na rynek modułowy laptop z ChromeOS.

Reklama

Najpierw Fairphone, teraz Framework

Przed kilkoma laty na rynku zadebiutował pierwszy smartfon marki Fairphone. Mogłoby się wydawać, że to kolejny producent, który będzie oferował średniej jakości smartfony, niczym nie wyróżniające się z tłumu. Okazało się jednak, że nazwa nie jest tutaj przypadkowa – bycie fair według Fairphone polega na tym, że urządzenie można samodzielnie i w bardzo prosty sposób naprawić lub zupgrade’ować.

Tak właśnie powstał nowy sposób na biznes, który w zasadzie trwa do dziś. Przypomnijmy bowiem, że niemal rok temu zadebiutował model Fairphone 4, który oprócz łatwej możliwości naprawy, oferuje dodatkowo aż pięcioletnią gwarancję.

Fairphone 3+ (źródło: YouTube / Fairphone)

O ile smartfony Fairphone z pewnością nie są hitami sprzedażowymi, o tyle tak długa obecność na rynku i prezentowanie kolejnych generacji każe przypuszczać, że biznes w pewnych kwestiach, szczególnie finansowych, musi się, kolokwialnie mówiąc, spinać.

Skoro w przypadku smartfonów wypaliło, to czemu nie spróbować tego przełożyć na laptopy? Tak właśnie pomyślała firma Framework, która specjalizuje się w modułowych i łatwo naprawialnych laptopach. Framework skupia się bowiem na produkcji i sprzedaży modułowych laptopów z systemem Windows lub Linux. Takie podejście do realizacji produktu sprawia, że nie tylko jest ono łatwe w naprawie, ale jednocześnie umożliwia łatwy upgrade. Dla wielu osób brzmi to niezwykle zachęcająco.

Framework Laptop Chromebook Edition

Dotychczas producent ograniczał się jedynie do laptopów działających pod kontrolą Windowsa i Linuxa. Teraz jednak użytkownicy mają większy wybór – do oferty dołączył bowiem Laptop Chromebook Edition. Już sama jego nazwa sugeruje, że działa w oparciu o rozwiązanie Google, a więc system ChromeOS.

Jak podaje producent, nowy laptop może przejąć większość parametrów znanych z linii produktów z systemem Windows 11 na pokładzie. Oznacza to, że najważniejszymi elementami specyfikacji będzie 13,5-calowy ekran o proporcjach 3:2 i procesor Intel Core i5-1240P 12. generacji.

Oprócz tego, podstawowa specyfikacja obejmuje 8 GB RAM i dysk 256 GB NVMe. Maksymalnie klienci będą mogli zamówić model z aż 64 GB RAM i dyskiem o pojemności 1 TB. Tak wyśrubowana specyfikacja oznacza, że będzie można śmiało sprawdzić, jak sprawuje się Steam na ChromeOS.

To, co jednak wyróżnia produkt Framework, jest wspomniana wcześniej modułowość. Co to oznacza w praktyce? Ano tyle, że sprzęt wykorzystuje konfigurowalny system kart rozszerzeń, który pozwala zdecydować użytkownikom, ile chcą portów i po której stronie urządzenia. Co więcej, klienci będą mogli również wybrać, jakie porty ich najbardziej interesują i uważają za niezbędne w swojej konfiguracji.

Jakby tego było mało, to zarówno BIOS, jak i oprogramowanie układowe są oparte o rozwiązania otwartoźródłowe. Wszystko po to, aby jakiekolwiek modyfikacje sprzętowe były jak najmniej problematyczne.

Przedsprzedaż właśnie ruszyła – sprzęt można zamawiać bezpośrednio ze strony producenta. Nowy laptop został wyceniony na 999 dolarów, ale warto dodać, że złożenie zamówienia wiążę się z wpłatą depozytu w wysokości 100 dolarów. Ten zostanie oczywiście później wliczony w końcową cenę urządzenia. Z kolei wysyłki powinny wystartować już w grudniu.

Niestety, aktualnie Framework Laptop Chromebook Edition nie jest dostępny dla klientów z kraju nad Wisłą, aczkolwiek Framework informuje, że ma w planach w przyszłości przyjmować zamówienia z Polski. Wersję z systemem Windows 11 można natomiast zamówić do wielu krajów w Europie, m.in. Niemiec, Francji, Irlandii czy Wielkiej Brytanii.