Dwie fantastyczne gry za darmo. Uda Ci się przetrwać?

W tym tygodniu Epic przygotował dla Was dwie mocno różniące się produkcje za darmo. Jedna to gra survivalowa pośród potworów, natomiast druga to konwersja wyśmienitej gry planszowej. Jeśli lubicie fantastyczne klimaty, będzie to dla Was prawdziwa gratka!

ARK: Survival Evolved za darmo (po raz drugi)

Osoby, które mają mocno wytrenowaną pamięć, może zdziwić udostępnienie za darmo ARK: Survival Evolved, bowiem gra była już rozdawana przez Epic Games Store w 2020 roku. Jeżeli jednak ktoś z jakiegoś powodu nie przypisał jej wtedy do swojego konta, ma okazję nadrobić to właśnie teraz.

ARK: Survival Evolved wpisuje się w ramy popularnego gatunku gier survivalowych z elementami craftingu. Gdzie zatem szukać wyjątkowości w grze konkurującej z Rust czy Conan: Exiles? Otóż naszymi wrogami, oprócz innych graczy, nie są jakieś kuny, dziki, lisy czy jenoty. Musimy przetrwać na wyspie wypełnionej po brzegi dinozaurami. Tytułowi daleko jest jednak do klimatów Parku Jurajskiego – tutaj stwory możemy oswajać oraz wyposażać w nowoczesną broń, przez co widok T-Rexa z laserowym działkiem nie powinien być dla gracza niczym dziwnym.

Gloomhaven – z prawdziwego stołu na ten cyfrowy

Amatorzy planszówek z pewnością kojarzą Gloomhaven. Przygodowa gra przypominająca sesje papierowych RPG-ów od lat okupuje szczyt listy na BoardGameGeek i raczej nigdzie się nie wybiera. Ogromna zawartość do ogrania, figurki i kooperacyjna zabawa na długie godziny to główne zalety planszówki wydanej w Polsce przez Albi.

Jeżeli jednak cena przekraczająca 500 złotych za pudełko skutecznie odstraszała Was od spróbowania Gloomhaven, od dziś nie macie żadnej wymówki, gdyż jej cyfrowa konwersja jest dostępna za darmo w Epic Games Store. Może nie pomacacie sobie kart i figurek, ale wierzę, że ze zgraną drużyną gra wciągnie równie dobrze jak fizyczny odpowiednik.

Obydwa tytuły będą dostępne w Epic Games Store jak zawsze – za darmo i przez 7 dni, od dziś, tj. 22 września, od godziny 17:00, do 29 września, do 16:59. Po tym okresie Epic przygotuje dla Was kolejną paczkę darmowych tytułów. A jeżeli nie interesują Was dinozaury i magia, możecie zawsze kupić coś na jednej z dostępnych aktualnie wyprzedaży.