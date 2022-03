Projekt „Steam na ChromeOS” wkracza w decydującą fazę

Projekt Borealis miał uczynić granie na sprzętach wyposażonych w ChromeOS przystępnym i łatwym. Ci, którzy cierpliwie czekali na informacje dotyczące rozwoju wsparcia Steam na Chromebookach mogą odetchnąć z ulgą.

Steam na ChromeOS już wkrótce

Borealis to zapowiedziany przez Google w styczniu 2020 roku projekt, którego głównym celem jest stworzenie pełnego wsparcia dla platformy Steam na systemie operacyjnym ChromeOS. Przez 2 lata zarówno Google, jak i Valve milczało na ten temat. Okazuje się, że projekt ma się dobrze i już wkrótce rozpoczną się testy alfa Steama w wersji na system od Google.

Czy przyłączenie się do testu niesie ze sobą jakieś wymagania? Oczywiście – oprócz posiadania wgranego systemu ChromeOS, Steam w wersji alfa będzie dostępny tylko na kilku konkretnych modelach Chromebooków. Choć Google nie wspomina nigdzie o dokładnej specyfikacji, biorąc pod uwagę urządzenia z listy, laptop musi dysponować procesorem Intel Core i7 oraz minimum 7 GB RAM. Na obecną chwilę lista ta prezentuje się następująco:

Acer Chromebook 514 (CB514-1H),

Acer Chromebook 515,

Acer Chromebook Spin 713 (CP713-3W),

ASUS Chromebook Flip CX5 (CX5500),

ASUS Chromebook CX9 (CX9400),

HP Pro c640 G2 Chromebook.

Niestety, muszę Was zmartwić – żaden z tych laptopów nie jest oficjalnie sprzedawany w Polsce, więc przetestowanie Chromebooka ze Steamem nie będzie u nas takie łatwe. Jest oczywiście szansa, że finalna wersja będzie dostępna na większej ilości urządzeń, jednak na razie nie wiadomo, jakie będą minimalne wymagania platformy Valve na ChromeOS.

Czy pojawienie się Steama na system od Google oznacza, że Chromebooki staną się małymi maszynami do gamingu? Szczerze w to wątpię. Powód jest jeden: laptopy z ChromeOS na pokładzie to przede wszystkim lekkie i szybkie urządzenia do pracy i nauki. W sprzęcie tym nie uświadczymy zatem dedykowanych, potężnych kart graficznych.

Jeżeli weźmiemy pod lupę dwa laptopy dopuszczone do testów, Acer Chromebook 515 (CB515-1W) wycenionego na 899 dolarów (~3850 złotych) oraz Chromebook Spin 713 (CP713-3W) kosztującego 699 dolarów (~3000 złotych) znajdziemy tam procesor Intel Core i5-1135G7 ze zintegrowanym układem graficznym Intel Iris Xe Graphics G7 z 80 jednostkami wykonawczymi. Cyberpunka 2077 na maksymalnych ustawieniach na tym GPU nie uruchomicie, ale z grami niezależnymi, tytułami sprzed kilku lat lub nowościami na minimalnych ustawieniach sprzęt powinien spokojnie utrzymywać stabilne 30 klatek na sekundę.

Pomimo tego, czekam na rozwój i oficjalny debiut Steama na ChromeOS. Kto wie, może wsparcie platformy Valve na systemie od Google doprowadzi do powstania lekkich gamingowych maszyn z tym systemem.