Boisz się kupować używane rzeczy na OLX? Teraz nie musisz

Zakup używanych ubrań, butów, akcesoriów czy torebek może wiązać się ze słusznymi obawami odnośnie ich autentyczności. OLX pomoże użytkownikom zweryfikować, czy oferowane produkty są oryginalne.

To autentyk czy podróbka? OLX pomoże Ci to sprawdzić

Polacy coraz częściej doceniają odzież używaną. Jak donoszą eksperci OC&C, w ciągu ostatnich lat rynek odzieży z drugiej ręki w naszym kraju znacznie się rozrósł. Napędzany jest przede wszystkim w sieci – najczęściej za pośrednictwem platform, takich jak Vinted, Allegro Lokalnie czy OLX. Co więcej, specjaliści prognozują, że w ciągu najbliższych czterech lat już co trzecia rzecz z kategorii moda będzie pochodziła z drugiej ręki.

Jednocześnie wielu kupujących poszukuje wśród produktów używanych prawdziwych perełek i oryginalnych elementów garderoby, co jednak może wiązać się z ryzykiem. Na platformach e-commerce nietrudno napotkać na pozornie świetne oferty „oryginalnych” produktów znanych marek. Zresztą przestępcy na OLX mają coraz „ciekawsze” metody, o których w lipcu 2025 roku szczegółowo pisał Grzegorz.

OLX wychodzi klientom naprzeciw. Dzięki współpracy z platformą LegitApp, użytkownicy mają możliwość szybkiego zweryfikowania autentyczności danej rzeczy. Cały proces ma trwać maksymalnie kilkanaście minut.

LegitApp i OLX pomogą zweryfikować autentyczność produktów premium z kategorii Moda

Zdalna weryfikacja odbywa się poprzez LegitApp, gdzie użytkownik przesyła zdjęcia wybranych produktów. Algorytmy sztucznej inteligencji przeprowadzają szczegółową analizę udostępnionych obrazów oraz są one weryfikowane przez ekspertów. Po przeprowadzeniu procesu użytkownik otrzymuje raport, świadczący o autentyczności danego elementu lub jej braku.

Warto wspomnieć, że LegitApp w przypadku nieprawidłowości oferuje również własną procedurę odwoławczą wraz z ponowną ekspertyzą. CEO LegitApp i założyciel tej firmy – KK Chen – twierdzi, że skuteczność przeprowadzanych analiz sięga 99,99%. System został stworzony w taki sposób, aby wykrywać charakterystyczne i nawet bardzo subtelne różnice pomiędzy oryginalnym produktem a podróbką.

Na koniec warto zauważyć, że OLX w ostatnim czasie bardzo się zmieniło. We wrześniu 2025 roku wprowadzono sporo modyfikacji w regulaminie OLX, a także wydłużono czas na zwroty czy uruchomiono nowy program pilotażowy dotyczący programu ocen usługodawców. Przypomnę też, że UOKiK nałożył w czerwcu 2025 roku na OLX sporą karę za niewiarygodne opinie oraz wprowadzanie w błąd użytkowników.