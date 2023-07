Nowość w Google Chrome na iOS. To ułatwi życie wielu osobom

Google Chrome na iOS wprowadza funkcję, która od dłuższego czasu jest dostępna dla użytkowników Androida. Teraz posiadacze iPhone’ów i iPadów mogą cieszyć się możliwością dodawania skrótów do aplikacji webowych do ekranu głównego swojego urządzenia.

Przydatna nowość w Google Chrome

To oczywiście nie jest pierwszy raz, kiedy Google wprowadza do swojej przeglądarki przeznaczonej na urządzenia Apple funkcje, które Androidowcy znali już od dawna. Niespełna miesiąc temu informowaliśmy Was o nowościach w Chrome na iOS, które były znane na konkurencyjnym systemie już od dłuższego czasu. Mowa tutaj m.in. o łatwiejszym wyświetlaniu adresów znajdujących się na stronach internetowych bezpośrednio w Mapach Google oraz możliwości tworzenia wydarzeń w Kalendarzu Google bez konieczności wychodzenia z przeglądarki.

Teraz jednak Google Chrome na iOS zyskał możliwość dodawania skrótów do aplikacji webowych na ekranie głównym iPhone’a lub iPada. To oznacza, że użytkownicy mogą zapisywać swoje ulubione strony i aplikacje internetowe na ekranie głównym, a co za tym idzie – uzyskiwać do nich znacznie szybszy dostęp. Wcześniej ta opcja była dostępna tylko w przeglądarce Apple. Ta z pozoru niewielka zmiana to spore ułatwienie, które z pewnością zwiększy komfort korzystania z Google Chrome.

Gdy aplikacja webowa jest dodana do ekranu głównego iOS, można ją otworzyć i używać, jakby była zwykłą aplikacją, co oznacza, że nie zostaniesz przekierowany do otwarcia jej w Safari, Google Chrome czy innej przeglądarce internetowej.

Z iOS 16.4 lub nowszym te aplikacje webowe mogą również dostarczać Ci powiadomienia push, zupełnie jak natywne aplikacje. To może się okazać szczególnie przydatne dla osób, które wykorzystują iOS do pracy, ale nie tylko. W końcu istnieje spora grupa osób, która korzysta z webowych wersji serwisów społecznościowych, zamiast pobierać dedykowane apki.

Jak dodać aplikację webową do ekranu głównego swojego iPhone’a?

Na samym początku ważne jest, aby upewnić się, że masz najnowszą wersję Chrome dla iOS i że Twoje urządzenie działa na iOS 16.4 lub nowszym, ponieważ wcześniejsze wersje systemu operacyjnego nie będą wspierać nowych funkcji. Jeśli spełniasz te wymagania, sam proces dodawania jest szybki i intuicyjny.

Dodawanie aplikacji webowej do ekranu głównego iPhone’a jest prostym procesem. Wystarczy otworzyć stronę internetową w Chrome, a następnie kliknąć ikonę udostępniania w pasku adresu przeglądarki. Następnie wybierz opcję „Dodaj do ekranu głównego”. Po tym kroku aplikacja webowa będzie dostępna na ekranie głównym Twojego iPhone’a.