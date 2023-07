Masz PlayStation? Możesz zyskać nawet pół roku Apple TV+ w prezencie

Czy jesteś posiadaczem konsoli PlayStation? Jeśli tak, to mamy dla Ciebie dobrą wiadomość. Sony, w ramach swojej najnowszej promocji, oferuje właścicielom konsol PlayStation 4 i PlayStation 5 bezpłatny dostęp do Apple TV+ na okres nawet sześciu miesięcy.

Nawet pół roku Apple TV+ w prezencie

Promocja jest skierowana do wszystkich posiadaczy konsol PlayStation, niezależnie od tego, czy dopiero ją kupili, czy przegrali na niej już setki godzin. To ciekawa okazja dla tych, którzy jeszcze nie mieli okazji wypróbować Apple TV+.

Specjalna oferta, o której mowa, skierowana jest do posiadaczy konsol PlayStation 4 i PlayStation 5 niezależnie od ich modelu. Jedyną różnicą pomiędzy tymi konsolami jest okres darmowego korzystania z platformy streamingowej.

Właściciele PlayStation 5 mogą cieszyć się sześciomiesięcznym bezpłatnym dostępem do Apple TV+, natomiast posiadacze PlayStation 4 otrzymują trzy miesiące dostępu do serwisu. W obu przypadkach, po upływie okresu próbnego, subskrypcja będzie automatycznie odnawiana co miesiąc do momentu jej anulowania.

Oferta jest dostępna do 31 lipca 2023 roku, więc jest jeszcze trochę czasu, aby z niej skorzystać. W ramach promocji subskrybenci będą mieli dostęp do cenionych przez krytyków seriali Apple Original, takich jak „Ted Lasso”, „See” czy „Foundation”, a także hitów filmowych, takich jak „Finch”.

Jak skorzystać z promocji?

Skorzystanie z oferty jest proste. Wystarczy znaleźć aplikację Apple TV na pasku wyszukiwania konsoli PS5 albo w sekcji TV i wideo na konsoli PS4. Następnie należy pobrać i otworzyć program, a potem postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie. Wymagane jest zalogowanie się swoim Apple ID albo stworzenie Apple ID, jeśli jeszcze go nie posiadasz. Po zalogowaniu możesz cieszyć się rozszerzonym okresem próbnym Apple TV+.

Warto zauważyć, że oferta jest dostępna dla nowych oraz istniejących subskrybentów Apple TV+ w Polsce. Wymaga zarejestrowania Apple ID oraz metody płatności. Nie mogą skorzystać z niej jednak osoby, która subskrybują Apple TV+ w pakiecie, np. Apple One. Ważny jest również fakt, że z serwisu nie można korzystać na urządzeniu innymi niż konsola Sony. Mimo to jest to oferta, z której warto skorzystać, dlatego pospieszcie się, bo do końca okresu jej trwania nie zostało wiele czasu.