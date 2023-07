Huawei przygotował nową promocję na P60 Pro

Huawei P60 Pro jest dostępny w Polsce już od ponad dwóch miesięcy i znów można go kupić w promocji. Producent przygotował bowiem kolejną ofertę dla osób, które zdecydują się nabyć jego najnowszego flagowca.

Nowa promocja na Huawei P60 Pro

Nic nie działa na wyobraźnię klientów tak jak promocja. To właśnie obniżka ceny lub gratisy najskuteczniej zachęcają ich do zakupu. W tym przypadku mamy do czynienia z drugim scenariuszem – cena jest taka sama jak w dniu premiery, ale ponownie można otrzymać fajne i przydatne na co dzień akcesorium. Tym razem są to słuchawki FreeBuds 5, które cechują się niecodziennym kształtem, inspirowanym kształtem kropli księcia Ruperta.

źródło: Huawei

W ramach tej promocji otrzymacie słuchawki FreeBuds 5 w prezencie lub za złotówkę, w zależności od tego, gdzie kupicie smartfon Huawei P60 Pro. Sklepy, które biorą udział w niniejszej akcji promocyjnej, to Media Expert, Media Markt i RTV Euro AGD oraz oficjalny sklep internetowy huawei.pl. Oferta jest dostępna od dziś, tj. 17 lipca, do 13 sierpnia 2023 roku.

Co ważne: słuchawki otrzymacie za darmo lub za 1 złoty bez względu na to, jaki smartfon wybierzecie – promocja obejmuje obie wersje kolorystyczne, tj. unikalną perłową i bardziej klasyczną czarną, a także jeden i drugi, dostępny w Polsce wariant pamięciowy, tzn. z 8 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej oraz 12 GB RAM i 512 GB wbudowanej pamięci.

Pierwszy z ww. kosztuje 5499 złotych, natomiast drugi 6299 złotych (lub 5999 złotych w sklepie producenta). Sugerowana cena słuchawek FreeBuds 5 to natomiast 699 złotych, aczkolwiek w oficjalnej polskiej dystrybucji można je kupić już od 659 złotych, a na polskim Amazonie nawet za 619 złotych (sprzedaż i wysyłka przez Amazon).

To już kolejna promocja na Huawei P60 Pro

Jak zostało wspomniane, nie jest to pierwsza promocja na najnowszego flagowca chińskiej marki. W momencie jego polskiej premiery ogłoszono, że osoby, które go kupią, otrzymają w prezencie smartwatch Watch GT 3 w wersji 42 mm lub 46 mm (do wyboru). Ponadto w sklepie producenta można było dokupić 3 rok gwarancji taniej o 50% i etui za 9,90 złotych.

Niniejsza promocja miała obowiązywać do 4 czerwca, ale zdecydowano się ją przedłużyć do 25 czerwca, ze względu na duże zainteresowanie. Teraz, w ramach ogłoszonej dziś akcji promocyjnej, również możecie w oficjalnym sklepie internetowym producenta dokupić etui za 9,90 złotych i dodatkowy rok gwarancji w obniżonej cenie (419 złotych, taniej o 40%), a do tego zaoszczędzić 300 złotych przy wyborze opcji 12/512 GB.