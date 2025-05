Operator Fonia ma pomysł na zdybcie klientów. Pomóc mają te nowości

Wirtualny operator komórkowy Fonia ogłosił zestaw nowości, które mogą skusić nowego klienta. Wśród nich mamy eSIM, dostępność infrastruktury Orange i promocję.

Fonia z eSIM i infrastrukturą Orange

Operator Fonia zadebiutował w 2022 roku. Początkowo z dość nietuzinkową ofertą – zero rachunków w zamian za oglądanie reklam. Z czasem jednak Fonia wprowadziła opłaty, aczkolwiek zdecydowanie atrakcyjne. Teraz postanowiono wykonać kolejny ważny krok, który ma pozwolić na zdobycie zainteresowania nowych klientów.

Zarówno nowi, jak i obecni użytkownicy dostają możliwość wyboru, z jakiej infrastruktury chcą korzystać – Plus lub Orange. W ten sposób mogą zapewnić sobie możliwie najlepszy zasięg, zależnie chociażby od miejsca zamieszkania czy innych wymagań.

Co więcej, nie trzeba już sięgać po klasyczną, plastikową kartę SIM. Owszem, wciąż jest dostępna, ale Fonia umożliwia teraz wybór technologii eSIM. W jej ramach otrzymujemy szybką aktywację online, bez konieczności czekania na jakąkolwiek fizyczną kartę. Operator dodaje, że to rozwiązanie jest również bardziej ekologiczne – oszczędzamy plastik i papier.

Promocja na początek

Zastanawiasz się nad wyborem przygotowanej oferty? Jeśli tak, operator ma dla Ciebie zachętę w formie promocji. Dla nowych klientów przygotowano cashback w dwóch wariantach:

15 złotych dla osób, które wybiorą nowy numer,

30 złotych dla osób, które przeniosą swój dotychczasowy numer.

Przyznane środki trafią do portfela Fonia Cashback. Będzie można je wykorzystać m.in. do opłacenie kolejnych subskrypcji.

Jak wygląda oferta operatora Fonia?

Mamy do czynienia z ofertą w modelu subskrypcyjnym, bez podpisywania długich umów czy ukrytych opłat. Do wyboru otrzymujemy trzy pakiety, które – co ciekawe – dostępne są z płatnością miesięczną, kwartalną lub roczną.

Ilość GB: 31 GB 100 GB 500 GB Płatność miesięczna: 15 złotych 40 złotych 150 złotych Płatność kwartalna: 45 złotych 120 złotych 400 złotych Płatność roczna: 150 złotych 207 złotych 690 złotych

Wszystkie z wyżej przedstawionych pakietów zawierają: 20% zwrotu z każdej opłaconej subskrypcji do portfela Fonia Cashback, nielimitowane rozmowy i SMS-y w kraju, roaming w UE i opcję wyboru eSIM lub SIM. Zainteresowani ofertą powinni odwiedzić stronę operatora.