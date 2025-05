W Android Auto pojawią się nowe aplikacje. Wśród nich przeglądarki internetowe

Użytkownicy Android Auto mają otrzymać dostęp do nowych aplikacji. Co ciekawe, będą to przeglądarki internetowe, a także aplikacje wideo. Niektórym kierowcom mogą się one przydać.

Przeglądarki internetowe w Android Auto

W trakcie Google I/O 2025 pokazano nowości w Gemini, subskrypcję Google AI Ultra, a także firma pochwaliła się możliwościami AI Mode w wyszukiwarce Google. To jednak nie koniec nowości przygotowanych w ramach całego wydarzenia. Nieco uwagi poświęcono bowiem rozwiązaniom skierowanym do kierowców.

Dowiedzieliśmy się, że Android Auto wkrótce zyska dwie nowe kategorie aplikacji. Będą to przeglądarki internetowe i aplikacje wideo. Można więc spodziewać się Google Chrome czy Vivaldi – ta druga przeglądarka jest już dostępna w Android Automotive. Prawdopodobny wydaje się również debiut aplikacji YouTube czy Netflix.

Niestety, dostępność aplikacji wideo może być mocno ograniczona. Google wspomina, że wymagany będzie smartfon z Androidem 16, a dodatkowo funkcja zawita tylko do wybranych samochodów. Cóż, nie wszyscy będą mogli obejrzeć treści z YouTube na ekranie auta. Z drugiej strony, takie rozwiązanie może mieć sens w elektrykach, ale niekoniecznie w autach spalinowych.

Warto zauważyć, że treści wideo będą dostępne na postoju, więc będzie można je oglądać podczas uzupełniania energii na ładowarce. W przypadku aut spalinowych raczej kilka minut na stacji paliwowej to zbyt mało, aby sięgać po YouTube czy Netflixa.

Firma pokazała jeszcze szablony, które mogą być wykorzystane przez deweloperów do projektowania aplikacji multimedialnych. Oznacza to, że możemy mieć do czynienia z zapowiedzią nowego wyglądu YouTube Music czy Spotify.

Samochody z Android Automotive też czeka kilka nowości

System infotainment rozwijany przez Google ma otrzymać dostęp do nowej kategorii aplikacji. Kierowcy będą mogli korzystać z komunikatorów. Oczywiście zostanie to podane w taki sposób, aby nie wprowadzać dodatkowego, rozpraszającego elementu.

Trwają też prace nad możliwością uruchomienia aplikacji wideo podczas jazdy. Ma być możliwe odtwarzanie audio, ale obrazu już nie zobaczymy. Google obecnie prowadzi działania z wybranymi partnerami, które docelowo mają doprowadzić do wdrożenia takiej funkcji.

Aplikacje w Google TV będą irytować wyskakującym okienkiem

Jak już wrócisz do domu samochodem z Android Automotive i włączysz telewizor z Google TV, niebawem może Cię przywitać niekoniecznie pożądane okienko. Google ogłosiło, że aplikacje na telewizorach – podobnie jak te na smartfonach – będą wkrótce mogły wyświetlić prośbę o wystawienie oceny.

Rozwiązanie będzie opcjonalne, więc wszystko będzie zależeć od dewelopera. Obawiam się jednak, że niektórzy twórcy aplikacji sięgną po omawianą nowość. Dokładna data wdrożenia nie jest znana.