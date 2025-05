Nowa kamera Xiaomi jest tak smukła i kompaktowa, że trudno ją dostrzec

Chiński producent zaanonsował nowy sprzęt do monitorowania pomieszczeń. Kamera Xiaomi Smart Camera C100 wyróżnia się kompaktowością i smukłością. Zaoferuje też kilka przydatnych funkcji opartych na sztucznej inteligencji.

Nowa kamera Xiaomi Smart Camera C100 – specyfikacja

Na globalnej stronie Xiaomi pojawił się nowy model kamery. Smart Camera C100 to urządzenie wyróżniające się kompaktowością, smukłością i dyskretnością. Sprzęt ten waży około 170 gramów i ma wymiary 69x68x115 milimetrów. Nowość przeznaczona jest do monitorowania pomieszczeń.

Xiaomi Smart Camera C100 to kamera 2K HD, która może nagrywać obraz w rozdzielczości 2304×1296 pikseli z użyciem kodeka H.265. Kamera oferuje szeroki kąt widzenia 128 stopni oraz przysłonę f/1.6. Według deklaracji producenta, urządzenie sprawdzi się też w słabych warunkach oświetleniowych, a wszystko to dzięki czujnikom i algorytmom przetwarzania obrazu. Co ważne, dzięki zastosowaniu diody LED IR o długości fali 940 nm, model ten ma nie emitować żadnej czerwonej poświaty nocą.

Podgląd na nagranie tworzone w warunkach dziennych i nocnych (źródło: Xiaomi)

Xiaomi Smart Camera C100 – funkcje

Kamera została wyposażona w aktywną, fizyczną osłonę soczewki, dzięki której domownicy mogą zapewnić sobie pełną prywatność. Ponadto producent zdecydował się na wdrożenie kilku funkcji bezpieczeństwa, opartych na sztucznej inteligencji:

wykrywania płaczu dziecka,

wykrywania człowieka,

wykrywania głośnego hałasu,

alarmu dźwiękowego i wizualnego,

spersonalizowanej ochrony prywatności obszaru,

stworzenia wirtualnego ogrodzenia.

Xiaomi Smart Camera C100 (źródło: Xiaomi)

Smart Camera C100 ma oferować też dwukierunkowe połączenia głosowe, łączyć się z domową siecią Wi-Fi 6 oraz może zostać sparowana za pośrednictwem Bluetooth. Model ten jest kompatybilny z Asystentem Google i Amazon Alexa, dzięki czemu można wybudzać kamerę za pomocą polecenia głosowego.

Nowość obsługuje trzy metody przechowywania nagrań: kartę microSD, pamięć masową podłączoną do sieci NAS oraz pamięć w chmurze. Sprzęt może zostać zainstalowany na stałe na ścianie czy suficie lub po prostu postawiony na meblach.

Póki co nie wspomniano o dostępności i cenie, jednak Xiaomi Smart Camera C100 pojawiła się już na globalnej stronie producenta. Możliwe więc, że trafi również na polski rynek.