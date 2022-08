Gaming nie dla każdego – Facebook wycofuje aplikację

Choć streamowanie gier to dochodowy biznes, Meta nie potrafiła przebić pozostałych korporacji w tym zakresie. Tym samym aplikacja Facebook Gaming idzie do piachu, i to już w najbliższych miesiącach. Co ważne, to jeszcze nie oznacza całkowitej śmierci projektu.

Zbyt mało i zbyt późno

28 października 2022 roku – dokładnie na ten dzień Meta zaplanowała wyłączenie aplikacji Facebook Gaming na systemach Android oraz iOS, działającej zaledwie 2 lata. Co jednak ważne, platforma mająca początek w 2018 roku, dalej pozostanie aktywną częścią głównego serwisu Marka Zuckerbega, chociażby na przeglądarkach dla komputerów PC. Trudno jednak określić jak długo to potrwa, zanim korporacja nie zdecyduje się na całkowite zakończenie projektu.

Jest to dość ironiczne, gdyż nie dalej jak w 2020 roku, Facebook Gaming przejęło inny serwis streamingowy – Mixer od Microsoftu, który zapamiętałem głównie przez zostawianie włączonych nocami transmisji z Forza Horizon 4, celem odebrania dodatkowych nagród w pozycji z Xbox Game Pass.

Oficjalny komunikat dotyczący wyłączenia Facebook Gaming pod koniec października (źródło: @Gothalion, Twitter)

Facebook nie poradził sobie z Twitchem

W kontekście streamingu gier, lider pozostaje jeden. Twitch to w dzisiejszych czasach synonim transmisji wykraczających poza branżę wirtualnej rozrywki. Na platformie Amazonu realizuje się najważniejsze wydarzenia świata e-sportu, podcasty na żywo, czy nawet pogadanki z widzami, często okraszane… kąpielą w basenie. Twitch to miejsce, w którym streamerzy próbują sięgnąć gwiazd i zarobić wielkie pieniądze, ku uciesze ludzi oglądających swoich ulubionych twórców.

Choć Facebook Gaming próbował podpisywać ekskluzywne umowy z twórcami zawartości, a później ratować serwis możliwością co-streamingu na pozostałe platformy, dni platformy były już niestety policzone. Może to i lepiej. Pozostając przy branży gier, Meta powinna skupić wszystkie swoje siły na rozwoju ekosystemu oraz technologii opartej o Meta Quest 2 – przenośnego headsetu do wirtualnej rzeczywistości, zaprojektowanego przez wykupioną wcześniej firmę Oculus.

Pozostaje więc zapytać – czy korzystaliście kiedykolwiek z aplikacji Facebook Gaming na smartfonach? Czy uważacie, że jakikolwiek serwis jest w stanie zagrozić dominacji Twitcha? Jeśli tak, to w jaki sposób? Sensownych odpowiedzi raczej nie poznamy wkrótce, przynajmniej do czasu rozwoju rzeczywistej konkurencji dla platformy Amazonu.