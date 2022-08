Czy iPhone SE w końcu zerwie z archaicznym wyglądem?

Coś, co mogło zadziałać w 2016 i 2020 roku, niekoniecznie sprawdziło się w 2022. W przypadku iPhone’a SE trzeciej generacji czymś takim z pewnością była bryła urządzenia.

iPhone SE 2022 – Halo? Tu 2014 rok

Nie jest wcale tajemnicą, że nowy budżetowy iPhone sprzedał się poniżej oczekiwań firmy. Oprócz nowego APU, większej ilości RAM-u i delikatnie większego akumulatora nie uświadczyliśmy poważniejszych zmian względem modelu z 2020 roku. Do tego podniesienie ceny i kilka kontrowersyjnych decyzji spowodowały, że w redakcyjnej recenzji smartfonowi należała się zaledwie „siódemka”.

iPhone SE 2020 (Katarzyna Pura / Tabletowo.pl)

Projektanci Apple mogą wyciągać wnioski z zaistniałych sytuacji. Dowodem na to są słowa Jona Prossera, analityka technologicznego, youtubera oraz gościa podcastu technologicznego Geared Up, prowadzonego przez Andru Edwardsa i Jona Rettingera. W ostatnim odcinku padła bowiem sugestia, że iPhone SE 4. generacji może pojawić się w przyszłym roku i zaczerpnąć kilka pomysłów z iPhone’a XR.

Dla przypomnienia, iPhone XR był bardziej budżetową alternatywą dla iPhone’a XS, wydanego w 2018 roku. Model XR miał wcięcie w ekranie, nawigowanie gestami, Face ID, oraz układ mobilny A12 Bionic. Różnicą był natomiast ekran – w droższym modelu postawiono na sprawdzony wyświetlacz wykonany w technologii OLED. Tańszy iPhone musiał zadowolić się panelem LCD.

Definitywny koniec przycisku „Home”

Gdyby słowa Prossera okazały się prawdą, specyfikacja iPhone’a SE na 2023 rok wyglądałaby następująco:

6,1-calowy ekran, 1792 x 828 pikseli,

procesor Apple A16,

4 GB RAM,

aparat główny o rozdzielczości 12 Mpix,

aparat przedni 7 Mpix,

bateria 2942 mAh.

Czy iPhone XR będzie nową inspiracją dla serii SE? (fot. Miłosz Lis/Tabletowo.pl)

W ten sposób Apple straciłoby jeden z argumentów, który mógł przyciągać potencjalnych kupujących do SE 3. generacji – mały ekran. W zamian jednak klienci otrzymaliby projekt, który choć nie tak kultowy, jak ten z guzikiem, wniósłby nowoczesny wygląd do serii. Niestety, według plotek Apple pozostałoby przy jednym aparacie z tyłu. Pozostaje liczyć na to, że tym razem uda się przynajmniej wprowadzić tryb nocny.

Nie zapominajmy jednak, że to tylko spekulacje. Może nowa generacja serii SE pojawi się dopiero w 2024 roku, może Apple uda się upchnąć dwa aparaty w obudowie lub nie podnosić ceny pomimo niewesołej sytuacji ekonomicznej na świecie. Pozostaje czekać na kolejne poszlaki lub oficjalne informacje od giganta z Cupertino.