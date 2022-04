W Epic Games Store znów dwie gry za darmo

Kwiecień jest wyjątkowo łaskawy dla fanów dobrych i – co najważniejsze – darmowych gier. Epic Games Store znów rozdaje aż dwie produkcje, a ja się zastanawiam jak gracze mają znaleźć na nie czas.

Niepamięć odrodzona

Tasi Trianon obudziła się na środku algierskiej pustyni. Niestety, nie pamięta, gdzie była, skąd się tam wzięła i co właściwie się stało. Wiemy tylko, że goni nas bliżej nieokreślona bestia, która nie zawaha się Tasi pożreć, jeśli popełni nieodpowiednie kroki. Należy więc odkryć tajemnicę i uciec przed przeklętym losem.

Amnesia: Rebirth to kontynuacja cyklu rozpoczętego przez studio Frictional Games. Jest to pierwszosobowy horror z gęstą atmosferą, który mocno skupia się na zagadkach logicznych. Zdecydowanie nie jest to codzienny tytuł, lecz to jest właśnie moc darmowych gier od Epic Games Store. Mamy szansę spróbować tytułów, na które normalnie raczej byśmy nie spojrzeli.

Epicki, lecz prosty hack & slash

Drugą darmową produkcją jest Riverbond, które zdecydowanie bardziej odnosi się do klasyki gier. Dosłownie, ponieważ można w nim znaleźć poziomy inspirowane takimi hitami, jak Q*bert czy Pac-Man.

Tytuł to bardzo prosty i cukierkowy hack & slash, w którym głównym celem graczy jest doprowadzenie do jak największej rozwałki oraz wbicie najwyższego poziomu doświadczenia.

Choć stylistyka gry przywodzi na myśl Minecraft Dungeons, za darmo naprawdę warto spróbować. Podobnie jak gra Microsoftu, tytuł wspiera tryb kanapowej kooperacji aż do czterech osób.

Dodatkowym bonusem jest fakt, że klockowe lokacje łatwo niszczyć. To powoduje, iż chowanie się za osłonami nie będzie aż tak efektywne, jak mogłoby się wydawać. Niedługo kończy mi się subskrypcja Xbox Game Pass, dlatego fajnie mieć alternatywną grę kooperacyjną w bibliotece – na wypadek nagłego nalotu znajomych w mieszkaniu.

Darmowe gry możecie odebrać do 28.04.2022 do godz. 17.

Jak więc oceniacie kolejną turę darmowych gier w Epic Games Store? Jak na moje oko – jest naprawdę różnorodnie! Choć, jak patrzę na tą pękającą w szwach bibliotekę gier, to czasem myślę, że naprawdę wystarczy już tych darmowych gier.

Nie wystarczy? No to w przyszłym tygodniu dostaniemy Just Die Already oraz Paradigm. O tym jednak napiszemy kilka słów za tydzień!