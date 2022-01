Epic Games przejmuje polskie studio deweloperskie

Tim Sweeney najwyraźniej pozazdrościł Microsoftowi, bo Epic Games również poszerzyło portfolio swoich wewnętrznych studiów. Mało tego! Nasz ulubiony wydawca darmowych gier połączył siły z polskim studiem, którego nazwy nie spodziewałem się usłyszeć.

Makulatura, szkło i Plastic!

Choć Epic Games planuje otworzyć studio w Polsce, nie będzie to całkowicie nowa ekipa. Do ogromnego portfolio wydawcy dołącza drużyna z Plastic, odpowiedzialna wcześniej za takie pozycje, jak Bound, Datura oraz Linger in Shadows. W szczególności warto zainteresować się tą pierwszą pozycją, platformówką wydaną oryginalnie przez samo Sony Interactive Entertainment i Santa Monica Studio.

Plastic obecnie nie ma żadnej ogłoszonej gry, lecz aktywnie poszukuje ludzi do pracy nad nowym projektem. Jest to niesamowite, że w ciągu 24 godzin aż trzy studia wypuściły oficjalne informacje o grach, do których potrzebują pracowników. Najpierw pisaliśmy o Respawn oraz ich trzech pozycjach w uniwersum Star Wars, a potem o zupełnie nowym IP od Blizzard Entertainment.

Epic Games i demoscena

Z wypowiedzi szefostwa Epic Games wynika, że Plastic może zdziałać z ich technologią i budżetami cuda. Studio ma już doświadczenie w projektach demosceny, a współpraca z Sony Interactive Entertainment pokazuje, że firma potrafi odnaleźć się wśród większych graczy.

Każda informacja na temat rozwoju polskich studiów cieszy, choć najbardziej czekamy na konkretne ogłoszenia, dotyczące nowych gier. Tych nie brakowało w ostatnim czasie, chociażby w postaci zwiastuna Kangurka KAO (2022), legendarnej maskotki z gier popularnych w Polsce we wczesnych latach 2000.

Jak słusznie zauważa PolskiGamedev.pl, ostatnim polskim studiem, jakie wpadło w ręce Epic Games, było People Can Fly! To wówczas przygotowało w 2013 roku słynne Gears of War: Judgment, które trafiło ekskluzywnie na platformę Xbox. Studio uniezależniło się dopiero dwa lata później, a ostatnio zaserwowało ciepło przyjęte Outriders, wydane już przez Square Enix.

Czy Plastic powtórzy sukcesy wielkich polskich studiów? Zobaczymy, choć sam fakt współpracy z Epic Games daje na to ogromne szanse.