Razer wprowadza nowy soundbar dla graczy

Każdy kto zaznał wysokiej jakości dźwięku, wie jak kluczowy jest on również dla gier. Razer wychodzi naprzeciw oczekiwaniom najbardziej wymagających graczy – oto Leviathan V2, czyli zupełnie nowy soundbar do komputerów PC.

Immersyjne doświadczenie dźwięku

Razer Leviathan V2 niewątpliwie wyróżnia się spośród wszystkich soundbarów dla graczy. Przede wszystkim – jako pierwszy z urządzeń tej kategorii – obsługuje standard THX Spatial Audio. Każdy kto słyszał charakterystyczny motyw dźwiękowy tej firmy wie, że logo THX symbolizuje niepowtarzalną jakość.

Oczywiście, to oznacza dźwięk przestrzenny zgodny z technologią 7.1. Wspierany tylko w systemach wyższych niż Windows 10 w edycji 64-bitowej, jest uruchamiany za pośrednictwem sterownika Synapse.

Razer Leviathan V2 wspiera również standard Bluetooth 5.2

System składa się z dwóch pełnozakresowych przetworników, dwóch membran biernych, dwóch głośników wysokotonowych i skierowanego w dół subwoofera. To owocuje wyraźnymi i czystymi tonami wysokimi, a także głębokim, mocnym basem. Leviathan V2 pradzi sobie również z niskimi tonami, co z pewnością pozytywnie wpłynie na jakość rozgrywki w wysokim napięciu.

Iluminacje z Razer Leviathan V2

Sporym dodatkiem jest również obecność technologii Razer Chroma RGB. System ten dostarczy zgrabnych efektów świetlnych w każdej grze, reagując na barwy wyświetlane przez komputer PC. Jest to rozwiązanie, które z pewnością przykułoby mnie na dłużej do pokoju, celem sprawdzenia wszystkich gier pod kątem kolorystyki efektów świetlnych.

Jak sami widzicie, portów i przycisków w Razer Leviathan V2 będzie pod dostatkiem

Barierą do dźwiękowego raju może być jedynie cena. Razer wycenił Leviathan V2 na równowartość 249,99 euro (~1150 złotych). Nie ma przebacz – jakość swoje kosztuje. Zwłaszcza, że system ten będzie kompatybilny z komputerami PC, smartfonami oraz konsolą Nintendo Switch.

Osobiście jestem większym fanem słuchawek, choć efekty świetlne Chroma RGB sprawiają iż patrzę na ten sprzęt nieco przychylniejszym okiem. Jestem jak ta sroka – najłatwiej przekonać mnie błyskotkami i kolorowymi światełkami. A patrząc na historię sprzętów Razera, to ostatnie wychodzi im całkiem nieźle.

Co jest jednak najważniejsze – sprzęt ma swoją światową premierę 21 kwietnia 2022 roku. To oznacza, że powinniście go już wkrótce wypatrywać w najlepszych polskich sklepach z elektroniką.