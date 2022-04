Kangurek KAO zaskoczy graczy już w maju

Ku mojemu zaskoczeniu, nowy Kangurek KAO pojawi się w sklepach szybciej, niż myślałem. Warto zostawić sobie trochę urlopu na koniec maja, bo to właśnie wtedy ukaże się najlepsza platformówka z Polski!

Słońce, grill i Kangurek KAO

27 maja 2022 roku – zapiszcie sobie tę datę w kalendarzu, ponieważ to właśnie wtedy Kangurek KAO będzie miał swoją huczną premierę. Tytuł ukaże się na komputerach PC oraz konsolach starej i nowej generacji – PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox Series X|S oraz Xbox One.

Zdecydowanie zaskakuje również cena gry. Nawet w przypadku wersji na konsole nowej generacji, to zaledwie 139 złotych. Mówimy tutaj o pudełkowym wydaniu -nie znamy jeszcze polskiej ceny w cyfrowych sklepach. Studio sugeruje, iż będzie to równowartość 29,99 dolarów.

To jednak nie koniec atrakcji. Na graczy czeka również specjalna, Superskoczna edycja gry. W cenie zaledwie 149 złotych, otrzymacie dodatkowo plecakoworek, limitowane pudełko, naklejki, magnes na lodówkę. W zestawie czeka również oczywiście gra, dlatego zdecydowanie warto rzucić na to wydanie okiem – jak również na poniższy zwiastun nadchodzącego hitu.

Platformówka, jakich mało

Niska cena gry nie budzi żadnych podejrzeń. Twórcy od początku nie chcą walczyć z największymi, bo to nie ma sensu. Kangurek KAO ma przede wszystkim sprawnie łączyć elementy platformówki z chodzoną bijatyką, w barwnych i kolorowych światach na miarę poprzedniej i nowej generacji konsol.

Miałem okazję zagrać w wersję demonstracyjną nowych przygód Kangurka KAO i powiem jedno – to naprawdę będzie jakościowy produkt. Mechaniki walki mocno przypominały mi o Battletoads, które w 2020 roku zaskoczyło niecodziennym powrotem do zapomnianego gatunku. Oprócz tego, tytuł stylistycznie inspiruje się Spyro the Dragon oraz Crash Bandicoot 4: Najwyższy Czas. Nic dziwnego – gra powstaje w końcu na Unreal Engine 4.

Gra Tate Multimedia ma również zaskoczyć jakością w fabule, choć podchodziłbym do tych zapowiedzi z rezerwą. Tytuł zostanie jednak w pełni przetłumaczony na język polski, dlatego może się okazać fantastycznym prezentem dla najmłodszych graczy.

Z niecierpliwością wyczekujemy premiery, bo i platformówek wychodzi jak na lekarstwo.