Szukacie hack’n’slash’a dla całej rodziny? Minecraft Dungeons już dostępny na Steamie

Interesujący spin-off popularnej serii od Mojang Studios, Minecraft Dungeons, trafił w końcu na platformę Steam. Oprócz podstawki w sprzedaży jest też edycja Ultimate, zawierająca wszystkie dodatki.

Bezkrwawe, kanapowe Diablo

Minecraft Dungeons, pełnoprawny przedstawiciel action-RPG, rozgrywa się w uniwersum szalenie popularnego Minecrafta. Kiedy wioska głównych bohaterów zostaje zaatakowana przez Arcyzłosadnika, kanciastym śmiałkom nie pozostaje nic innego, jak wyruszyć na wyprawę, by pokonać kwadratowe zło, mierząc się po drodze z potworami dobrze znanymi z serii i nie tylko.

W przeciwieństwie do typowych przedstawicieli gatunku, w Minecraft Dungeons nie uświadczymy klasycznego rozwoju postaci z klasami, cechami i charakterystykami. O tym, w jaki sposób radzimy sobie z wrogami, decydują znalezione przedmioty oraz broń. Produkcja została przyjęta przez graczy bardzo ciepło, stając się przez pewien czas najpopularniejszym tytułem na Nintendo Switch.

Minecraft Dungeons nareszcie na Steam

Do tej pory klockowy hack’n’slash dostępny tylko w Microsoft Store oraz konsolach, jest już do ogrania na platformie Valve. Do nabycia jest również edycja Ultimate, zawierająca wszystkie dotychczas wydane do Minecraft Dungeons rozszerzenia, dodające nowe mapy, potwory, misje i przedmioty:

Jungle Awakens

Creeping Winter

Howling Peaks

Flames of the Nether

Hidden Depths

Echoing Void

Tytuł ten to idealna propozycja zabawy dla całej rodziny, umożliwiający rozgrywkę dla maksymalnie czterech osób, lokalnie lub online. W dodatku wspiera cross-play, umożliwiając wspólną zabawę graczom posiadającym PC, Switch, Xbox One oraz PlayStation 4.