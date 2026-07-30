Lud rzucił się na nową opaskę Garmina. Popularność zaskoczyła nawet producenta

Oficjalna prezentacja opaski Garmin Cirqa miała miejsce nieco ponad tydzień temu. Okazuje się, że tyle wystarczyło zainteresowanym użytkownikom, by niemal doszczętnie wyczerpać zapasy magazynowe. Producent najwyraźniej zbyt ostrożnie podszedł do tematu, ustalając poziom produkcji i teraz na swój egzemplarz będzie trzeba poczekać kilka tygodni.

Garmin wyprodukował za mało opasek Cirqa – wysyłka się wydłuży

Wysyłka w ciągu 5-8 tygodni – taką informację zobaczysz, próbując zamówić opaskę Garmin Cirqa za pośrednictwem oficjalnego sklepu producenta. Dotyczy to wszystkich wersji kolorystycznych (czarnej, granatowej, szarej i czerwonej) oraz obu rozmiarów (S-M i L-XL) z zaledwie jednym wyjątkiem: czerwony wariant L-XL może opuścić magazyn w ciągu 1-3 dni roboczych. Tak przynajmniej wygląda sytuacja w momencie publikacji tego tekstu.

Informację o tymczasowej niedostępności odnajdziemy też na stronach partnerskich sklepów internetowych – pokazują ją między innymi RTV Euro AGD i Media Expert (choć ten drugi dodaje, że planowana jest wysyłka już po 10 sierpnia, ale zaznacza, że data może ulec zmianie).

Co ciekawe, opaski Garmin Cirqa rozeszły się jak ciepłe bułeczki nie tylko w naszej części świata, ale też w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie czy Australii. W każdym z tych regionów trzeba liczyć się z tym, że urządzenie zamówione pod koniec lipca dotrze do nabywcy dopiero we wrześniu.

Wydłużona dostawa opaski Garmin Cirqa (screen: Wojciech Kulik | Tabletowo.pl)

Garmin Cirqa? A co to takiego?

Przypomnę, że Garmin Cirqa to pierwsza w ofercie tego producenta opaska do monitorowania zdrowia i aktywności pozbawiona wyświetlacza. Takie rozwiązanie eliminuje rozproszenie użytkownika, a do tego cechuje się dyskretną i lekką konstrukcją (waży niewiele ponad 20 gramów).

Oferuje całodobowy pomiar tętna, natlenienia krwi i temperatury skóry, monitoruje poziom energii i stresu oraz czas i jakość snu (wraz ze zmiennością rytmu serca), zlicza kroki i spalone kalorie oraz śledzi wyniki w przeszło 80 trybach sportowych. Na jednym ładowaniu wytrzymuje zaś do 10 dni.

Ogólnie rzecz biorąc jest to całkiem funkcjonalna, a przy tym wyjątkowo estetyczna opaska sportowa. Mogłoby się wydawać, że potencjalnych użytkowników skutecznie odstraszy cena ustalona na poziomie 859 złotych. Jak jednak widać, wcale się tak nie stało i urządzenie sprzedaje się nawet lepiej, niż zakładał sam producent.