Zadebiutował nowy Mercedes. Zmieniło się wszystko – i to na lepsze

Nowy, w pełni elektryczny Mercedes-Benz GLA został pokazany. Z poprzednikiem łączy go niemal tylko przynależność do tego samego segmentu.

Elektryczny Mercedes-Benz GLA może pochwalić się interesującymi liczbami

Wypada zaznaczyć, że bezpośrednim poprzednikiem jest Mercedes-Benz EQA, ale teraz w ramach nowego nazewnictwa modele elektryczne mają te same oznaczenia, co ich spalinowe odpowiedniki. Oznacza to, że EQA wraz z nową generacją stał się Mercedesem GLA. Ten sam zabieg zastosowano wcześniej w przypadku elektrycznego Mercedesa CLA z 2025 roku i pokazanego w kwietniu 2026 roku nowego Mercedesa klasy C.

Nowe GLA, ze wspomnianym przed chwilą CLA, ma naprawdę sporo wspólnego. To niemal bliźniacy, którzy korzystają z tej samej platformy, a także oferują bardzo podobne wnętrza. Mimo tego dość wyraźnie różnią się w kwestii zewnętrznego designu – Mercedes-Benz GLA utrzymany jest w najnowszym języku stylistycznym producenta, który stawia na duże i efektowne grille.

Bliskie pokrewieństwo z CLA to też obecność architektury 800 V na pokładzie – poprzednik miał 400 V i pod względem sprawności uzupełniania energii wypadał wyraźniej gorzej. Mercedes obiecuje, że zaledwie po 10 minutach na ładowarce zyskujemy nawet 270 km zasięgu. Natomiast w pełni naładowany Mercedes-Benz GLA ma przejechać do 657 km według WLTP.

Klienci mają do wyboru trzy wersje – GLA 200, GLA 250+ i GLA 350 4Matic. Ich specyfikacja przedstawia się następująco:

GLA 200 GLA 250+ GLA 350 4Matic Wymiary (dł./szer./wys.) 4565 / 1873 / 1604 mm 4565 / 1873 / 1604 mm 4565 / 1873 / 1604 mm Rozstaw osi 2790 mm 2790 mm 2790 mm Masa własna 2145 kg 2155 kg 2235 kg Bagażnik 410-1400 l 410-1400 l 410-1400 l Frunk 107 l 107 l 107 l Moc i maksymalny moment obrotowy 224 KM, 335 Nm 272 KM, 335 Nm 354 KM, 515 Nm Przyspieszenie 0-100 km/h 8,1 s 7,3 s 5,4 s Prędkość maksymalna 210 km/h 210 km/h 210 km/h Akumulator (netto) 58 kWh 85 kWh 85 kWh Zasięg do 447 km do 657 km do 643 km Ładowanie AC 11 kW / 22 kW 11 kW / 22 kW 11 kW / 22 kW Ładowanie DC do 200 kW, 10-80% w 20 min do 320 kW, 10-80% w 22 min do 320 kW, 10-80% w 22 min

Na desce rozdzielczej może znaleźć się opcjonalny MBUX Superscreen, który składa się z 10,25-calowych cyfrowych wskaźników, 14-calowego wyświetlacza centralnego i 14-calowego ekranu pasażera. Za dopłatą dostępny jest też system nagłośnienia Burmester 3D z 16 głośnikami. Nie zabrakło Android Auto, Apple CarPlay, systemu kamer 360 stopni i najnowszych systemów bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy.

Elektryczny Mercedes-Benz GLA – dostępność i ceny

Mercedes informuje, że zamówienia można składać od 30 lipca 2026 roku. Ceny wynoszą: