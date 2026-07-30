Zadebiutował nowy Mercedes. Zmieniło się wszystko – i to na lepsze

Nowy, w pełni elektryczny Mercedes-Benz GLA został pokazany. Z poprzednikiem łączy go niemal tylko przynależność do tego samego segmentu.
Elektryczny Mercedes-Benz GLA może pochwalić się interesującymi liczbami
Wypada zaznaczyć, że bezpośrednim poprzednikiem jest Mercedes-Benz EQA, ale teraz w ramach nowego nazewnictwa modele elektryczne mają te same oznaczenia, co ich spalinowe odpowiedniki. Oznacza to, że EQA wraz z nową generacją stał się Mercedesem GLA. Ten sam zabieg zastosowano wcześniej w przypadku elektrycznego Mercedesa CLA z 2025 roku i pokazanego w kwietniu 2026 roku nowego Mercedesa klasy C.
Nowe GLA, ze wspomnianym przed chwilą CLA, ma naprawdę sporo wspólnego. To niemal bliźniacy, którzy korzystają z tej samej platformy, a także oferują bardzo podobne wnętrza. Mimo tego dość wyraźnie różnią się w kwestii zewnętrznego designu – Mercedes-Benz GLA utrzymany jest w najnowszym języku stylistycznym producenta, który stawia na duże i efektowne grille.
Bliskie pokrewieństwo z CLA to też obecność architektury 800 V na pokładzie – poprzednik miał 400 V i pod względem sprawności uzupełniania energii wypadał wyraźniej gorzej. Mercedes obiecuje, że zaledwie po 10 minutach na ładowarce zyskujemy nawet 270 km zasięgu. Natomiast w pełni naładowany Mercedes-Benz GLA ma przejechać do 657 km według WLTP.
Klienci mają do wyboru trzy wersje – GLA 200, GLA 250+ i GLA 350 4Matic. Ich specyfikacja przedstawia się następująco:
|GLA 200
|GLA 250+
|GLA 350 4Matic
|Wymiary (dł./szer./wys.)
|4565 / 1873 / 1604 mm
|4565 / 1873 / 1604 mm
|4565 / 1873 / 1604 mm
|Rozstaw osi
|2790 mm
|2790 mm
|2790 mm
|Masa własna
|2145 kg
|2155 kg
|2235 kg
|Bagażnik
|410-1400 l
|410-1400 l
|410-1400 l
|Frunk
|107 l
|107 l
|107 l
|Moc i maksymalny moment obrotowy
|224 KM, 335 Nm
|272 KM, 335 Nm
|354 KM, 515 Nm
|Przyspieszenie 0-100 km/h
|8,1 s
|7,3 s
|5,4 s
|Prędkość maksymalna
|210 km/h
|210 km/h
|210 km/h
|Akumulator (netto)
|58 kWh
|85 kWh
|85 kWh
|Zasięg
|do 447 km
|do 657 km
|do 643 km
|Ładowanie AC
|11 kW / 22 kW
|11 kW / 22 kW
|11 kW / 22 kW
|Ładowanie DC
|do 200 kW, 10-80% w 20 min
|do 320 kW, 10-80% w 22 min
|do 320 kW, 10-80% w 22 min
Na desce rozdzielczej może znaleźć się opcjonalny MBUX Superscreen, który składa się z 10,25-calowych cyfrowych wskaźników, 14-calowego wyświetlacza centralnego i 14-calowego ekranu pasażera. Za dopłatą dostępny jest też system nagłośnienia Burmester 3D z 16 głośnikami. Nie zabrakło Android Auto, Apple CarPlay, systemu kamer 360 stopni i najnowszych systemów bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy.
Elektryczny Mercedes-Benz GLA – dostępność i ceny
Mercedes informuje, że zamówienia można składać od 30 lipca 2026 roku. Ceny wynoszą:
- GLA 200 – od 205,1 tys. złotych,
- GLA 250+ – od 230,5 tys. złotych,
- GLA 350 4Matic – od 244,5 od złotych.