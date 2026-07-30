Mercedes-Benz GLA
fot. Mercedes-Benz
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Zadebiutował nowy Mercedes. Zmieniło się wszystko – i to na lepsze

Mateusz Budzeń·
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Moto
Zadebiutował nowy Mercedes. Zmieniło się wszystko – i to na lepsze

Nowy, w pełni elektryczny Mercedes-Benz GLA został pokazany. Z poprzednikiem łączy go niemal tylko przynależność do tego samego segmentu.

Elektryczny Mercedes-Benz GLA może pochwalić się interesującymi liczbami

Wypada zaznaczyć, że bezpośrednim poprzednikiem jest Mercedes-Benz EQA, ale teraz w ramach nowego nazewnictwa modele elektryczne mają te same oznaczenia, co ich spalinowe odpowiedniki. Oznacza to, że EQA wraz z nową generacją stał się Mercedesem GLA. Ten sam zabieg zastosowano wcześniej w przypadku elektrycznego Mercedesa CLA z 2025 roku i pokazanego w kwietniu 2026 roku nowego Mercedesa klasy C.

Nowe GLA, ze wspomnianym przed chwilą CLA, ma naprawdę sporo wspólnego. To niemal bliźniacy, którzy korzystają z tej samej platformy, a także oferują bardzo podobne wnętrza. Mimo tego dość wyraźnie różnią się w kwestii zewnętrznego designu – Mercedes-Benz GLA utrzymany jest w najnowszym języku stylistycznym producenta, który stawia na duże i efektowne grille.

Bliskie pokrewieństwo z CLA to też obecność architektury 800 V na pokładzie – poprzednik miał 400 V i pod względem sprawności uzupełniania energii wypadał wyraźniej gorzej. Mercedes obiecuje, że zaledwie po 10 minutach na ładowarce zyskujemy nawet 270 km zasięgu. Natomiast w pełni naładowany Mercedes-Benz GLA ma przejechać do 657 km według WLTP.

Mercedes-Benz GLA
Mercedes-Benz GLA
Mercedes-Benz GLA
Mercedes-Benz GLA
fot. Mercedes-Benz

Klienci mają do wyboru trzy wersje – GLA 200, GLA 250+ i GLA 350 4Matic. Ich specyfikacja przedstawia się następująco:

GLA 200GLA 250+GLA 350 4Matic
Wymiary (dł./szer./wys.)4565 / 1873 / 1604 mm4565 / 1873 / 1604 mm4565 / 1873 / 1604 mm
Rozstaw osi2790 mm2790 mm2790 mm
Masa własna2145 kg2155 kg2235 kg
Bagażnik410-1400 l410-1400 l410-1400 l
Frunk107 l107 l107 l
Moc i maksymalny moment obrotowy224 KM, 335 Nm272 KM, 335 Nm354 KM, 515 Nm
Przyspieszenie 0-100 km/h8,1 s7,3 s5,4 s
Prędkość maksymalna210 km/h210 km/h210 km/h
Akumulator (netto)58 kWh85 kWh85 kWh
Zasięgdo 447 kmdo 657 kmdo 643 km
Ładowanie AC11 kW / 22 kW11 kW / 22 kW11 kW / 22 kW
Ładowanie DCdo 200 kW, 10-80% w 20 mindo 320 kW, 10-80% w 22 mindo 320 kW, 10-80% w 22 min

Na desce rozdzielczej może znaleźć się opcjonalny MBUX Superscreen, który składa się z 10,25-calowych cyfrowych wskaźników, 14-calowego wyświetlacza centralnego i 14-calowego ekranu pasażera. Za dopłatą dostępny jest też system nagłośnienia Burmester 3D z 16 głośnikami. Nie zabrakło Android Auto, Apple CarPlay, systemu kamer 360 stopni i najnowszych systemów bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy.

Mercedes-Benz GLA
Mercedes-Benz GLA
Mercedes-Benz GLA
Mercedes-Benz GLA
fot. Mercedes-Benz

Elektryczny Mercedes-Benz GLA – dostępność i ceny

Mercedes informuje, że zamówienia można składać od 30 lipca 2026 roku. Ceny wynoszą:

  • GLA 200 – od 205,1 tys. złotych,
  • GLA 250+ – od 230,5 tys. złotych,
  • GLA 350 4Matic – od 244,5 od złotych.
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