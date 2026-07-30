Nowy król robotów sprzątających. Choć w Polsce jest nim od dawna

Jeszcze w 2023 roku marką numer jeden na rynku robotów sprzątających był Ecovacs. Szybki postęp Roborocka sprawił jednak, że to on założył koszulkę lidera w 2024 roku i zachował ją rok później. Mimo to w pierwszym kwartale 2026 roku musiał uznać wyższość innego rywala – aktualnie królem rynku robotów sprzątających jest Dreame.

Dreame to król robotów sprzątających

Najnowsza edycja raportu IDC Worldwide Quarterly Smart Vacuum Robotics Tracker podsumowuje I kwartał 2026 roku. Wskazuje, że to właśnie firma Dreame zajęła 1. miejsce pod względem globalnej sprzedaży i przychodów z robotów sprzątających. Chiński producent osiągnął ten sukces, pomimo że na rynku nie jest obecny jeszcze nawet 10 lat.

Firma Dreame została założona w 2017 roku, a obecnie jej produkty można kupić w ponad serce krajów. Inwestuje również w rozwój, o czym może świadczyć przeszło 14 tysięcy złożonych wniosków patentowych (i 4400 zatwierdzonych) i fakt, że więcej niż 70% pracowników zajmuje się właśnie badaniami i rozwojem. Na opracowywanie nowoczesnych technologii przeznacza zresztą nie mniej niż 7% przychodów ze sprzedaży.

Dreame numerem jeden pod względem globalnej sprzedaży i przychodów z robotów sprzątających według raportu IDC (źródło: Dreame)

W Polsce Dreame dominuje jeszcze bardziej

Globalnie Dreame stało się numerem jeden teraz, ale w samej Polsce jest nim od czerwca 2024 roku. Co więcej, od sześciu miesięcy to właśnie ten producent generuje ponad połowę przychodów ze sprzedaży robotów sprzątających (w okresie od listopada 2025 do kwietnia 2026 roku jego udział nie spadł poniżej 51,3%, a w szczytowym momencie osiągnął aż 58,6%). Takie wyniki to już dominacja.

Kolejne modele z katalogu tej marki zdobywają prestiżowe nagrody i wyśmienicie wypadają w testach. Dość powiedzieć, że Dreame X50 Ultra Complete okazał się najlepiej ocenionym spośród wszystkich robotów sprzątających, jakie recenzowaliśmy na Tabletowo.pl w ubiegłym roku. Otrzymał od Kasi fenomenalną notę 9,5/10.

Ten sam model otrzymał również nagrody Red Dot Design Award 2026 czy iF Design Award 2026, a także jako jedyny robot sprzątający w historii uzyskał wyróżnienie TIME Best Innovations.