T-Mobile przedłuża super promocję. Nie można nie skorzystać

Przez cały lipiec klienci T-Mobile mogli, a właściwie wciąż mogą otrzymać rabat na paliwo. Operator poinformował bowiem dziś, że zdecydował się ją przedłużyć. Dzięki temu kierowcy zapłacą mniej na stacjach benzynowych jednej sieci.

Klienci T-Mobile mogą zyskać rabat na paliwo do 1 września 2026 roku

Pierwotnie klienci T-Mobile mogli otrzymać rabat na paliwo na stacjach MOL jedynie do 31 lipca 2026 roku. Operator postanowił jednak przedłużyć tę promocję aż do 1 września 2026 roku, dzięki czemu użytkownicy świadczonych przez niego usług zaoszczędzą więcej pieniędzy, tankując paliwo.

Warunki promocji pozostają takie same. Każdy klient T-Mobile może otrzymać rabat na paliwo w wysokości nawet 40 groszy na każdy zatankowany litr. Wysokość zniżki zależy od rodzaju paliwa:

40 groszy na każdy litr w przypadku paliw standardowych EVO 95 i EVO Diesel oraz premium EVO 98 i EVO Diesel Plus,

20 groszy na każdy litr gazu LPG.

Jednorazowo można zatankować maksymalnie 100 litrów paliwa ze zniżką, w dowolny dzień tygodnia. W przypadku przekroczenia tej wartości nadwyżka zostanie rozliczona w cenie standardowej, obowiązującej w danym momencie na stacji MOL.

Jak otrzymać rabat na paliwo na stacjach MOL?

Aby skorzystać z promocji, należy zalogować się do aplikacji Mój T-Mobile, a następnie przejść do sekcji Moments i odblokować w niej ofertę za 100 serc. Pula kodów rabatowych jest ograniczona i odnawia się co środę.

Promocja obowiązuje do 1 września 2026 roku i nie łączy się z innymi promocjami ani rabatami. Nie mogą z niej skorzystać również kierowcy, płacący z wykorzystaniem kart flotowych, kart paliwowych oraz innych form rozliczeń bezgotówkowych przeznaczonych dla firm.

Rabat na paliwo nie tylko dla klientów T-Mobile i na stacjach MOL

Podobne promocje są dostępne dla wszystkich (nie tylko klientów T-Mobile) również na innych stacjach. Rabat na paliwo daje w wakacje w 2026 roku Orlen (w każdy weekend), a także BP, Circle K, Shell i Moya. W większości przypadków koniecznie jest zalogowanie się do aplikacji i aktywowanie kuponu rabatowego.

BP oferuje w każdym tygodniu jeden kupon rabatowy na benzynę i diesel (-35 groszy/litr) oraz dwa kupony rabatowe na gaz LPG (-15 groszy/litr). Circle K natomiast pozwala wykorzystać raz w tygodniu kupon, zapewniający 30 groszy rabatu na paliwa podstawowe, 35 groszy na paliwa premium lub 10 groszy na LPG.

Shell z kolei daje możliwość trzykrotnego zatankowania benzyny lub diesla taniej o 35 groszy/litr oraz gazu taniej o 15 groszy/litr, także trzykrotnie. Moya oferuje zaś rabat na paliwo na stacjach samoobsługowych Moya Express w każdy weekend. Jego wysokość jest różna, podobnie jak wymagany kod rabatowy – aktualny można znaleźć na tej stronie.

Warto też wiedzieć, że na stacjach MOL obowiązuje również promocja na paliwo dla osób, które nie są klientami T-Mobile – po aktywacji kuponu w aplikacji można zatankować benzynę lub diesel taniej o 36 groszy/litr oraz gaz taniej o 19 groszy/litr. W obu przypadkach limit wynosi 100 litrów. W miesiącu można skorzystać z tej oferty 4 razy.