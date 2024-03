Dysk Google zyska nową funkcję, która ułatwi znajdowanie plików

Jak wynika ze zmian odkrytych w kodzie aplikacji Dysk Google, użytkownicy niebawem powinni zyskać nowy sposób na organizację plików. Mówimy tutaj o zmianie, która najpewniej spodoba się głównie tym osobom, które w chmurze Google trzymają sporo danych. Zanim jednak będziemy mogli skorzystać z tej funkcji, to podobne rozwiązanie jest już wdrażanie w Zdjęciach Google.

Dysk Google ze zmianą w dobrym kierunku

Usługi Dysk Google raczej nie trzeba nikomu przedstawiać. W końcu mamy do czynienia z jednym z najpopularniejszych dysków w chmurze, z którego korzystają zarówno użytkownicy Androida, jak i iOS, a także osoby pracujące na desktopie z Windowsem, macOS i Linuksem. Zdecydowanie Dysk Google to produkt, który mogę polecić, ale nie oznacza to, że nie można go poprawić.

Zespół Google, który pracuje nad rozwojem omawianej usługi, dobrze zdaje sobie sprawę z tego, że jest jeszcze sporo przestrzeni na nowe funkcje. Jedną z nich zauważono w kodzie aplikacji Dysk Google. Celem jej wdrożenia jest poprawa organizacji i znajdowania plików.

Okazuje się, że w planach Google jest wprowadzenie nowej funkcji o nazwie „Kategorie”. Została ona zauważona przez TheSpAndroid i – jak pewnie się domyślacie – doda kategorie, do których będzie można przypisać pliki. Lista kategorii ma przedstawiać się następująco:

Auto (samochód),

Banking (bankowość),

Expenses (wydatki),

Home (dom),

IDs (identyfikatory, dokumenty tożsamości),

Insurance (ubezpieczenia),

Medical (medyczne),

Pets (zwierzęta),

School (szkoła),

Taxes (podatki),

Travel (podróże),

Work (praca).

W przeciwieństwie do folderów, które również umożliwiają organizację plików, w przypadku nowej funkcji będziemy mogli przypisać kilka kategorii do jednego pliku. Przykładowo, gdy na Dysku Google zapiszemy dokument potwierdzający ubezpieczenie samochodu, to będziemy mogli oznaczyć go jako „Auto” i „Insurance”. Dzięki temu później łatwiej będzie wyświetlić ten i podobne mu pliki.

Nowość obecnie pozostaje w fazie testowej. Niestety nie wiemy, kiedy zostanie udostępniona użytkownikom, ale warto wspomnieć, że ma pojawić się w aplikacji na Androidzie i iOS, a także na desktopie.

Zdjęcia Google z nowymi kategoriami

Podobne rozwiązanie, którego zadaniem jest poprawa organizacji plików, właśnie pojawia się w aplikacji Zdjęcia Google. Dotyczy ono jednak tylko zrzutów ekranów, zdjęć notatek i innych tego typu plików. Podczas przeglądania biblioteki jesteśmy wyraźnie informowani, że mamy do czynienia ze zrzutem ekranu za pomocą etykiety wyświetlanej w górnym, lewym rogu ekranu.

Po kliknięciu na etykietę „Zrzuty ekranu” otwiera się menu kontekstowe, z poziomu którego możemy wybrać opcję „Zmień kategorię” lub „Wyświetl wszystkie dokumenty”. Gdy zdecydujemy się zmienić kategorię, to wybrany plik można przypisać do następujących kategorii:

Zrzuty ekranu,

Dokumenty tożsamości,

Formy płatności,

Informacje o wydarzeniach,

Książki i czasopisma,

Media społecznościowe,

Paragony i faktury,

Przepisy i menu,

Uwagi.

(fot. Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl)

Na szczęście w tym przypadku nie musimy czekać na wprowadzenie nowej funkcji. Jest już ona dostępna w aplikacji Zdjęcia Google na Androidzie (6.74) i iOS (6.73). Nie można z niej jednak korzystać z poziomu przeglądarki internetowej na desktopie.