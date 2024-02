Na iOS pojawi się nowy sklep z aplikacjami. Będzie to alternatywa dla App Store

System iOS 17.4, który zadebiutuje już niebawem, przyniesie naprawdę duże zmiany dla użytkowników w Unii Europejskiej. Wśród tych nowości pojawi się możliwość instalowania aplikacji spoza App Store. Jeden z alternatywnych sklepów jest już prawie gotowy, aby zawitać na iPhone’y.

Nowy sklep z aplikacjami na iOS

Możliwe, że iOS 17.4 będzie dostępny do pobrania w stabilnej wersji już w przyszłym tygodniu. Jak najbardziej można stwierdzić, że na terenie UE będziemy mieli do czynienia z jedną z najbardziej znaczących aktualizacji w historii iPhone’a. Otóż Apple, aby dostosować się do nowych przepisów, pozbędzie się wielu ograniczeń – np. App Store przestanie być już jedynym sklepem z aplikacjami i grami.

Należy oczekiwać, że wraz z otworzeniem iOS na alternatywne rozwiązania zobaczymy wysyp nowych sklepów z aplikacjami. Brzmi to naprawdę ciekawie, ale warto mieć na uwadze, że pojawi się też nowy, irytujący komunikat. W założeniach ma on podnieść poziom bezpieczeństwa użytkowników.

Wróćmy jednak do alternatywnych sklepów. Jednym z nich będzie Setapp, który znany jest już osobom korzystającym z macOS. Jak wynika z najnowszych informacji, omawiany sklep ma zadebiutować na iOS w kwietniu 2024 roku. Początkowo w wersji beta, ale z czasem doczekamy się wydania stabilnego.

Warto zauważyć, że w ramach sklepu Setapp dostajemy wybór do listy wyselekcjonowanych aplikacji, które w założeniach mają oferować wysoką jakość. Dostępne są one w ramach subskrypcji, której ceny startują od 9,99 dolarów miesięcznie. Dotychczas były to aplikacje na macOS, ale też towarzyszyły im aplikacje na iOS. Aktualnie pobieranie apek na iPhone’ach wiąże się jednak z koniecznością przejścia do App Store, ale wraz z debiutem sklepu Setapp Mobile to się zmieni.

Twórcy postawią na jakość aplikacji

W nowym sklepie, przynajmniej w początkowej fazie, znajdą się głównie aplikacje należące do następujących kategorii: narzędzia zwiększające produktywność i biznesowe, oprogramowanie do tworzenia i projektowania, styl życia i produktywność, aplikacje użytkowe, a także specjalistyczne profesjonalne narzędzia. Wyraźnie widać, że twórcy chcą postawić na jakość aplikacji i niewykluczone, że w ten sposób przekonać do siebie użytkowników. Tym bardziej, że apki mają być starannie wyselekcjonowane.

Osoby, które są zainteresowane testami nowego sklepu, mogą zapisać się na listę oczekujących. Twórcy również zachęcają deweloperów, aby zaczęli wydawać swoje oprogramowanie na nowej platformie.