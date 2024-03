Apple musiało coś zepsuć. Aktualizacja macOS upośledza huby USB podpięte do MacBooków

Nie tylko użytkownicy Windowsa mają wesoło z aktualizacjami. Posiadacze MacBooków, którzy zainstalowali poprawki macOS Sonoma 14.4 muszą teraz radzić sobie z problemami, jakie one wywołały.

Błędy w Windowsie, błędy w macOS

Systemy operacyjne tworzone są przez ludzi. Fakt, nad ich powstaniem, a później rozwojem, pracują dziesiątki wykwalifikowanych profesjonalistów, ale czasem suma różnych czynników sprawia, że w nowo wydanej aktualizacji pojawi się błąd, który później ma wpływ na znacznie liczniejszą bazę odbiorców.

macOS Sonoma (fot. Apple)

Nie można zliczyć przypadków, kiedy to po jakiejś aktualizacji Windowsa, nagle przestawały działać sterowniki dźwięku, albo pojawiała się jakaś groźna luka w zabezpieczeniach. Teraz uwagę na siebie ściągnęły poprawki macOS Sonoma 14.4, które w najnowszej wersji zapewniają użytkownikom komputerów Apple nowego rodzaju rozrywkę.

MacBook nie lubi się z klawiaturami podpiętymi przez hub

Okazuje się, że po aktualizacji do najnowszej wersji systemu macOS w niektórych przypadkach myszy, klawiatury i inne urządzenia peryferyjne podłączone przez huby USB lub podpięte do monitorów z gniazdami USB nagle przestały działać.

macOS Sonoma 14.4 po prostu nie wykrywa żadnych urządzeń, podłączonych „na około” – czyli nie bezpośrednio do MacBooka. Jeszcze w wersji systemu 14.3, wszystko działało jak należy.

Jeśli więc korzystamy z zewnętrznego monitora i ma on opcję działania jako koncentrator USB, najpewniej po aktualizacji przestanie spełniać taką funkcję. A że liczba portów w nowych MacBookach jest raczej ograniczona, to mając do podpięcia więcej urządzeń zewnętrznych, będzie trzeba nimi żonglować lub zastanowić się, które z nich poświęcić na rzecz innych.

Apple pracuje teraz nad globalnym rozwiązaniem, które zapewne nadejdzie w postaci poprawki w następnym wydaniu macOS Sonoma. Części użytkowników udało się zapanować nad problemem, zmieniając opcje w ustawieniach systemu, w sekcji Prywatność i bezpieczeństwo. Pojawia się tam opcja „Zapytaj o nowe akcesoria”, która – będąc aktywna – pozwala na przyjęcie nowych peryferiów. Nie wszyscy jednak widzą ten przełącznik, więc trzeba będzie poczekać, aż Apple łaskawie odniesie się do problemu oficjalnymi drogami.