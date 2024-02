Gorąca premiera w świecie Linuksa – KDE Plasma 6 w końcu jest

Blisko 10 lat kazano nam czekać na kolejne duże wydanie tego środowiska graficznego. KDE Plasma 6 pojawia się za to z dużą liczbą zmian i nowości.

Premiera KDE Plasma 6. Linux może wypięknieć

KDE Plasma 6 to najnowsza wersja środowiska graficznego, które obok GNOME’a należy do najpopularniejszych wśród użytkowników dystrybucji Linux. Cenione jest przede wszystkim za schludny wygląd, otwarte źródło i brak reklam, wysoki poziom bezpieczeństwa oraz szerokie opcje konfiguracji. Rzućmy okiem na to, co nowego pojawiło się w tym wydaniu.

Kilka spośród najważniejszych nowości dotyczy kolorów. Nowa wersja dodaje wstępną obsługę HDR oraz filtry korekcji ślepoty barw. Odświeżeniu uległy również wizualne akcenty i animacje, a do tego pasek zadań domyślnie unosi się teraz nad dolną krawędzią ekranu (niczym Dock w systemie macOS). W razie czego można jednak zmienić jego położenie, wysokość i zachowanie – rozbudowane opcje personalizacji są zresztą charakterystyczne dla tego środowiska.

Nie tylko wygląd i zachowanie paska zadań uległy zmianie. Po aktualizacji pliki i foldery są zaznaczane jednym kliknięciem i otwierane podwójnym, domyślnym stylem przełącznika zadań jest siatka miniatur, a kliknięcie paska przewijania powoduje przeniesienie do wybranej lokalizacji – zupełnie jak w konkurencyjnych rozwiązaniach.

Wizualnego odświeżenia doczekały się także poszczególne aplikacje, będące częścią środowiska KDE Plasma (w tym Kate, KTorrent i KAdressBook). Absolutnie nie można mówić w tym przypadku o rewolucji, ale programy rzeczywiście wyglądają bardziej spójnie i nowocześnie. Duże zmiany czekają nas za to w Ustawieniach. Dokonano tam reorganizacji w taki sposób, by poszczególne opcje były łatwiej dostępne.

Co jeszcze się zmieniło?

Autorzy wydają się szczególnie dumni z modyfikacji w obrębie wyszukiwarki. Ta ma działać szybciej i cechować się mniejszym wykorzystaniem zasobów, a równocześnie precyzyjniej dobierać przedstawiane wyniki. Użytkownicy mogą zresztą wybrać, w jakiej kolejności mają pojawiać się propozycje (aplikacje, okna, foldery czy ostatnio używane pliki).

KDE Plasma 6 to także ulepszone logowanie za pomocą odcisku palca oraz zaktualizowany pakiet oprogramowania Gear 24.02, na czele z przeprojektowanym menedżerem plików Dolphin, wzbogaconym o zaawansowane funkcje nagrywania narzędziem do zrzutów ekranu Spectacle i pakietem Kontact z poprawioną prywatnością.