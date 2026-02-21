Duża bateria i smukły profil. Oto nowy smartfon Realme

Realme P4 Lite to najnowszy smartfon w ofercie chińskiego producenta. To jedno z tych urządzeń, które raczej nikogo nie zdoła zachwycić, a równocześnie może być ideałem dla osób o nieszczególnie dużych wymaganiach.

Smartfon Realme P4 Pro – duża bateria, smukły profil i niska cena

W sierpniu 2025 roku zaprezentowane zostały średniopółkowe smartfony Realme P4 oraz P4 Pro. Poza designem ewidentnie nawiązującym do iPhone’a 17 Pro nie wzbudziły jednak większych emocji. Co innego wypuszczony przed trzema tygodniami model Realme P4 Power, który wyróżnia się akumulatorem o niezwykłej pojemności 10001 mAh. Teraz rodzina znowu się powiększa.

Serię uzupełnił właśnie smartfon Realme P4 Lite, który ma oferować niezły czas pracy w smukłej konstrukcji, do tego za nieduże pieniądze. Konkretnie został wyposażony w akumulator o pojemności 6300 mAh i cechuje się obudową o grubości niespełna 8 mm (dokładnie 7,94 mm). Szkoda tylko, że maksymalna moc ładowania wynosi 15 W.

Pozostałe elementy specyfikacji również są dalekie od imponujących. Sercem urządzenia jest typowo budżetowy procesor Unisoc T7250, z którym współpracują 4 GB RAM typu LPDDR4X. Do tego dochodzi maksymalnie 128 GB pamięci masowej oraz po jednym aparacie: 13 Mpix (f/2.2) z tyłu i 5 Mpix (f/2.2) z przodu.

Realme P4 Lite (źródło: Realme)

Skoro już jesteśmy z przodu, to uzupełnię od razu, że do wyświetlania obrazu służy 6,67-calowy ekran IPS o rozdzielczości HD+, częstotliwości odświeżania 90 Hz i jasności sięgającej 563 nitów (HBM). Dopełnieniem całości jest zaś system Android 15 z nakładką Realme UI 6.0.

Z ciekawostek warto wspomnieć o porcie mini jack i dwóch fizycznych slotach na karty nano SIM, niezależnych od slotu na kartę pamięci microSD. Dodatkowo konstrukcja ma się cechować wysokim poziomem wytrzymałości, choć niekoniecznie na pył i wodę (w tym przypadku mowa jedynie o klasie IP54).

Ile kosztuje Realme P4 Lite i co kupić zamiast niego?

Smartfon Realme P4 Lite zadebiutował na rynku indyjskim, gdzie występuje w dwóch konfiguracjach:

4/64 GB za 9999 rupii (równowartość ~395 złotych),

4/128 GB za 11999 rupii (~475 złotych).

Na razie nic nie wiadomo na temat ewentualnej dostępności urządzenia w innych krajach i nie spodziewałbym się też jego premiery w Polsce.

W naszym kraju możesz za to kupić bardzo podobny model Realme Note 70T z minimalnie większym ekranem (6,74 cala) i odrobinę mniejszym akumulatorem (6000 mAh) za 399 złotych.

Jeśli możesz trochę dołożyć, rozważyłbym też zakup smartfona Motorola Moto G06 Power z procesorem MediaTek Helio G81 i akumulatorem o pojemności 7000 mAh albo Poco C85 z tym samym procesorem, ale akumulatorem 6000 mAh, za to z 8 GB RAM. Oba modele kupisz obecnie za +/- 500 złotych.