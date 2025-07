Tani smartfon z dużą baterią debiutuje w Polsce

Do polskich sklepów trafił Realme Note 70T. To tani smartfon, kierowany do osób, które nie oczekują zbyt wiele od smartfona, ale marzy im się model z nieco pojemniejszym akumulatorem.

Smartfon Realme Note 70T jest tani, ale ma dużą baterię

Realme Note 70T to smartfon z dużą baterią, wyposażony konkretnie w akumulator o pojemności 6000 mAh. Dzięki temu realne powinny okazać się dwa dni całkiem intensywnego działania po jednym ładowaniu do pełna. Szkoda tylko, że maksymalna moc ładowania wynosi jedynie 15 W. Warto za to wspomnieć o funkcji ładowania zwrotnego z mocą 6 W.

Inna sprawa, że urządzenie nie pozwoli robić zbyt wiele, a przynajmniej nie, jeśli chodzi o bardziej wymagające zadania. Jego sercem jest bowiem budżetowy procesor Unisoc T7250, z którym współpracują jedynie 4 GB RAM.

Realme Note 70T (fot. Realme)

Obraz o rozdzielczości HD+ (1600×720 pikseli) wyświetlany jest na ekranie LCD o przekątnej 6,74 cala. Częstotliwość odświeżania wynosi 90 Hz, a maksymalna jasność to 563 nity. Szczególnie to ostatnie może okazać się kłopotliwe – przy takiej wartości trudno o pełny komfort użytkowania w słoneczne dni.

Do tego dochodzą dwa aparaty: 13 Mpix (f/2.2) z tyłu oraz 5 Mpix (f/2.2) z przodu, a także pojedynczy głośnik z trybem 300% głośności i system Android 15. Opcje łączności tworzą zaś moduły 4G (LTE), Wi-Fi oraz Bluetooth 5.2 (brakuje, niestety, nie tylko 5G, ale też NFC) oraz porty USB-C i mini jack.

Całość wieńczy konstrukcja o grubości 7,94 mm, odporna na zapylenie i zachlapanie (IP54) oraz upadki z wysokości nawet 1,5 m. Szerokość urządzenia to 76 mm, wysokość – 167 mm, a waga wynosi 201 gramów. W kontekście konstrukcji uwagę przykuwa również wielokolorowa dioda powiadomień w postaci halo na wyspie aparatów.

Ile kosztuje Realme Note 70T w Polsce?

Tak, jak wspominałem we wstępie, Realme Note 70T jest już dostępny w polskich sklepach. Cena podstawowego wariantu – 4/128 GB – została ustalona na 449 złotych. Jeśli potrzebujesz dwa razy więcej pamięci masowej (256 GB), możesz wybrać model droższy o 100 złotych, niestety z taką samą ilością RAM. Do wyboru są też dwa kolory: czarny oraz złoty.