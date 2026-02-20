Gemini 3.1 Pro wnosi AI na (zdecydowanie) wyższy poziom

Rozwój sztucznej inteligencji nie zwalnia, a firma Google nadal chce grać na tym polu pierwsze skrzypce. Aby utrzymać tempo, wypuściła właśnie nową wersję swojego flagowego modelu językowego. Gemini 3.1 Pro stanowi duży krok naprzód w kontekście najbardziej wymagających zastosowań.

Google prezentuje Gemini 3.1 Pro i ogłasza duży krok naprzód

Jesienią 2025 roku firma Google wypuściła Gemini 3 – udoskonalony model sztucznej inteligencji, który nauczył się udzielać jeszcze bardziej precyzyjnych odpowiedzi i robić to jeszcze szybciej. Czasem jednak prosta odpowiedź wcale nie jest tą najlepszą, a użytkownikowi może bardziej zależeć na wyczerpaniu tematu lub jego wielopoziomowym rozłożeniu. I właśnie z tym założeniem zaprojektowany został model Gemini 3.1 Pro.

Gemini 3.1 Pro ma wnosić na wyższy poziom technikę rozumowania sztucznej inteligencji. Firma Google nazywa ten model inteligentniejszą i wydajniejszą bazą do rozwiązywania złożonych problemów. W benchmarku ARC-AGI-2, którego zadanie polega na ocenie zdolności wyciągania logicznych wniosków, uzyskał wynik 77,1%. Dla porównania: Gemini 3.0 Pro wykręcił 31,1%, GPT-5.2 – 52,9%, a Sonnet 4.6 – 58,3%.

Świetne wyniki udało się osiągnąć także w innych benchmarkach: między innymi 44,4% w Humanity’s Last Exam (rozumowanie akademickie) i 94,3% w GPQA Diamond (wiedza naukowa). Gemini 3.1 Pro nieźle radzi sobie również w zadaniach związanych z kodowaniem i szeroko rozumianym researchem.

Wyniki modelu Gemini 3.1 w benchmarkach i porównanie z konkurencją (źródło: Google)

Krótko mówiąc: Gemini 3.1 Pro ma się bardzo dobrze sprawdzić we wszelkich zadaniach, gdzie prosta odpowiedź to za mało. Firma Google wspomina o takich zastosowaniach, jak wizualne wyjaśnienie złożonego tematu, synteza danych w jednym widoku czy ożywienie kreatywnego projektu naukowego.

Model Gemini 3.1 Pro został udostępniony, ale nie dla wszystkich

Jak na razie model Gemini 3.1 Pro został udostępniony w wersji zapoznawczej, co oznacza, że przy korzystaniu z niego mogą pojawiać się drobne problemy, które na bieżąco będą eliminowane przez firmę Google.

Model można znaleźć w narzędziach Gemini, NotebookLM i Vertex AI oraz na platformach programistycznych Antigravity i Android Studio. Aby skorzystać z jego możliwości, konieczne jest posiadanie opłaconego abonamentu Google AI Pro lub Google AI Ultra.