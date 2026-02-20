Gemini 3.1 Pro
Gemini 3.1 Pro (źródło: Google)
Sztuczna Inteligencja

Gemini 3.1 Pro wnosi AI na (zdecydowanie) wyższy poziom

Wojciech Kulik·
Strona główna
Sztuczna Inteligencja
Gemini 3.1 Pro wnosi AI na (zdecydowanie) wyższy poziom

Rozwój sztucznej inteligencji nie zwalnia, a firma Google nadal chce grać na tym polu pierwsze skrzypce. Aby utrzymać tempo, wypuściła właśnie nową wersję swojego flagowego modelu językowego. Gemini 3.1 Pro stanowi duży krok naprzód w kontekście najbardziej wymagających zastosowań.

Google prezentuje Gemini 3.1 Pro i ogłasza duży krok naprzód

Jesienią 2025 roku firma Google wypuściła Gemini 3 – udoskonalony model sztucznej inteligencji, który nauczył się udzielać jeszcze bardziej precyzyjnych odpowiedzi i robić to jeszcze szybciej. Czasem jednak prosta odpowiedź wcale nie jest tą najlepszą, a użytkownikowi może bardziej zależeć na wyczerpaniu tematu lub jego wielopoziomowym rozłożeniu. I właśnie z tym założeniem zaprojektowany został model Gemini 3.1 Pro.

Gemini 3.1 Pro ma wnosić na wyższy poziom technikę rozumowania sztucznej inteligencji. Firma Google nazywa ten model inteligentniejszą i wydajniejszą bazą do rozwiązywania złożonych problemów. W benchmarku ARC-AGI-2, którego zadanie polega na ocenie zdolności wyciągania logicznych wniosków, uzyskał wynik 77,1%. Dla porównania: Gemini 3.0 Pro wykręcił 31,1%, GPT-5.2 – 52,9%, a Sonnet 4.6 – 58,3%.

Świetne wyniki udało się osiągnąć także w innych benchmarkach: między innymi 44,4% w Humanity’s Last Exam (rozumowanie akademickie) i 94,3% w GPQA Diamond (wiedza naukowa). Gemini 3.1 Pro nieźle radzi sobie również w zadaniach związanych z kodowaniem i szeroko rozumianym researchem.

Gemini 3.1 benchmarki
Wyniki modelu Gemini 3.1 w benchmarkach i porównanie z konkurencją (źródło: Google)

Krótko mówiąc: Gemini 3.1 Pro ma się bardzo dobrze sprawdzić we wszelkich zadaniach, gdzie prosta odpowiedź to za mało. Firma Google wspomina o takich zastosowaniach, jak wizualne wyjaśnienie złożonego tematu, synteza danych w jednym widoku czy ożywienie kreatywnego projektu naukowego.

Model Gemini 3.1 Pro został udostępniony, ale nie dla wszystkich

Jak na razie model Gemini 3.1 Pro został udostępniony w wersji zapoznawczej, co oznacza, że przy korzystaniu z niego mogą pojawiać się drobne problemy, które na bieżąco będą eliminowane przez firmę Google.

Model można znaleźć w narzędziach Gemini, NotebookLM i Vertex AI oraz na platformach programistycznych Antigravity i Android Studio. Aby skorzystać z jego możliwości, konieczne jest posiadanie opłaconego abonamentu Google AI Pro lub Google AI Ultra.

Zobacz również
Wojciech Kulik
Redaktor
Entuzjastyczny krytyk i krytykujący entuzjasta nowych technologii. Dostrzega ich potencjał, nie będąc ślepym na zagrożenia – jednym i drugim dzieli się z Czytelnikami od 2010 roku. Wcześniej na łamach serwisów benchmark.pl, WP Tech czy dobreprogramy, a od 2024 roku jako redaktor Tabletowo.pl. Twierdzi, że we wszystkim najważniejszy jest umiar (no, może poza kawą i czekoladą).

Obserwuj nas