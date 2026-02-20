Roborock Qrevo Edge 2 Pro wjeżdża do Polski. Rewelacyjna promocja na start

Na polskim rynku debiutuje nowy robot sprzątający Roborock Qrevo Edge 2 Pro. Sprzęt ma naprawdę sporo do zaoferowania, a z okazji premiery jest dostępny aż o 500 złotych taniej.

Robot sprzątający Roborock Qrevo Edge 2 Pro – ogromna moc ssania, zaawansowana stacja i wiele więcej

Debiutujący w Polsce Roborock Qrevo Edge 2 Pro to robot sprzątający o wysokości 7,98 centymetra, oferujący moc ssania sięgającą 25 tysięcy Paskali. Siła ta wspierana jest adaptacyjnym podwoziem AdaptLift, którego zadaniem jest automatycznie dostosowanie ułożenia robota względem wykrytego podłoża. Producent deklaruje, iż dzięki temu rozwiązaniu urządzenie utrzymuje stały kontakt z powierzchnią oraz usuwa kurz i zabrudzenia zarówno z podłóg twardych, jak i dywanów z włosiem o długości do 3 centymetrów.

Podwozie adaptacyjne modelu Qrevo Edge 2 Pro umożliwia też lekkie unoszenie robota. Dzięki temu pokona podwójne progi o wysokości do 4 centymetrów. Warto podkreślić, że na czas odkurzania dywanów robot pozostawia mopy w stacji dokującej, aby uniknąć ich zmoczenia. A jeśli chodzi o mopowanie, Qrevo Edge 2 Pro otrzymał dwa mopy poruszające się z prędkością 200 obrotów na minutę oraz z siłą docisku 12 N.

Robot sprzątający Roborock Qrevo Edge 2 Pro wyposażono także w podwójny system zapobiegający splątaniu włosów, oparty na dwóch szczotkach obracających się w przeciwnym kierunku. Jak podkreślają twórcy, model ten może zbierać włosy o długości do 40 centymetrów.

Do odnajdowania się w przestrzeni robot sprzątający Roborock Qrevo Edge 2 Pro wykorzystuje system omijania przeszkód Reactive AI, oparty na kamerze RGB oraz świetle strukturalnym. System jest w stanie rozpoznać ponad 200 rodzajów obiektów, a dodatkowe czujniki boczne wspierają sprzątanie przy ścianach i zapobiegają kolizjom.

Urządzenie oferowane jest w zestawie ze stacją dokującą, która zajmie się:

przechowaniem robota,

opróżnianiem zbiornika na kurz do worka,

myciem mopów (100ºC) i suszeniem mopów (55ºC),

automatycznym dozowaniem detergentu,

samooczyszczeniem podstawy stacji gorącą wodą,

suszeniem worka na kurz.

Robot sprzątający Roborock Qrevo Edge 2 Pro – dostępność, cena i promocja z okazji premiery

Roborock Qrevo Edge 2 Pro zadebiutował już oficjalnie na polskim rynku, a jego sugerowana cena detaliczna została ustalona na 5099 złotych. Z okazji premiery model ten jest sprzedawany o 500 złotych taniej.

Gdzie kupić? Roborock Qrevo Edge 2 Pro ok. 4599 zł Media Expert

Promocja obowiązuje do 12 marca 2026 roku.