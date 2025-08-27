smartfon Poco C85
Poco C85 (fot. Xiaomi/x-kom)
Nowy smartfon Xiaomi jest tani, ale i godny uwagi

Wojciech Kulik
Do polskich sklepów wjechał nowy smartfon Xiaomi za nieduże pieniądze. To Poco C85, który – pomimo niewysokiej ceny – powinien zaoferować płynne działanie podstawowych aplikacji oraz długi czas pracy między ładowaniami.

Polska premiera Poco C85 – to tani smartfon Xiaomi, któremu nie brakuje atutów

Smartfon Poco C85 został wyposażony w procesor MediaTek Helio G81 Ultra, któremu towarzystwa dotrzymuje 8 GB RAM. Taki duet może i nie pozwoli na w pełni komfortową rozgrywkę, ale na płynność działania w codziennych zastosowaniach raczej nie będzie można narzekać. Zresztą, jest to taka sama konfiguracja jak w modelu Poco C75, który zadebiutował w Polsce jesienią 2024 roku.

Względem tamtego modelu mamy trzy duże ulepszenia. Dwa dotyczą akumulatora – jego pojemność wzrosła z 5160 mAh do okrągłych 6000 mAh, a maksymalna moc ładowania to już nie 18 W, a 33 W. Czas pracy powinien zatem być dłuższy, a czas ładowania – krótszy. Trzecie ulepszenie polega zaś na tym, że konstrukcja stała się odporna na pył i wodę – w klasie IP64.

Poco C85 (fot. Xiaomi/x-kom)

Co jeszcze Poco C85 ma do zaoferowania? Obraz HD+ wyświetla na panelu LCD o przekątnej 6,9 cala i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Kawałek jego tafli dla siebie zabiera aparat o rozdzielczości 8 Mpix (f/2.0), a z tyłu zainstalowany został sensor 50 Mpix (f/1.8), wraz z lampą błyskową. Podsumujmy…

Specyfikacja Poco C85 vs Poco C75 – porównanie:

Poco C85Poco C75
Wyświetlacz6,9 cala,
LCD,
120 Hz,
1600×720 pikseli		6,88 cala,
LCD,
120 Hz,
1640×720 pikseli
ProcesorMediaTek Helio G81 Ultra
(12 nm; do 2,0 GHz)		MediaTek Helio G81 Ultra
(12 nm; do 2,0 GHz)
Pamięć8 GB RAM, 256 GB na pliki8 GB RAM, 256 GB na pliki
Akumulator6000 mAh,
ładowanie do 33 W		5160 mAh,
ładowanie do 18 W
Aparaty50 Mpix (f/1.8) z tyłu;
8 Mpix (f/2.0) z przodu		50 Mpix (f/1.8) z tyłu;
13 Mpix (f/2.0) z przodu
Łączność4G (LTE), Wi-Fi, Bluetooth 5.04G (LTE), Wi-Fi, Bluetooth 5.0
Wymiary174×81×8,2 mm171,9×77,8×8,2 mm
Waga211 g204 g
OdpornośćIP64

Cena Poco C85 w Polsce

Smartfon Poco C85 trafił do polskich sklepów w konfiguracji z 8 GB RAM i 256 GB pamięci masowej. Jego cena wynosi 599 złotych. Do wyboru są trzy kolory: czarny, fioletowy i zielony.

Gdzie kupić?

Poco C85

ok. 599 zł
(Przybliżona cena z dnia: 27 sierpnia 2025)
x-kom
Zawiera linki afiliacyjne.

Cóż, jeśli celujesz w tego typu sprzęt, to raczej nie będziesz żałować, ale moim zdaniem to idealny moment, by skusić się na… C75 za niecałe 450 złotych.

Wojciech Kulik
Redaktor
Entuzjastyczny krytyk i krytykujący entuzjasta nowych technologii. Dostrzega ich potencjał, nie będąc ślepym na zagrożenia – jednym i drugim dzieli się z Czytelnikami od 2010 roku. Wcześniej na łamach serwisów benchmark.pl, WP Tech czy dobreprogramy, a od 2024 roku jako redaktor Tabletowo.pl. Twierdzi, że we wszystkim najważniejszy jest umiar (no, może poza kawą i czekoladą).

