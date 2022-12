Halo! Policja? Proszę przyjechać na de_dust2

Wielu z nas bardzo by chciało, aby portale społecznościowe i serwery gier multiplayer były środowiskiem wolnym od agresorów i oszustów. Niestety, w rzeczywistości gry takie jak CS:GO to istna wylęgarnia toksycznych ludzi, którzy momentami grają chyba tylko po to, żeby wyżyć się na innych. Sposób na to ma jednak duńska policja.

Policja patroluje sieć

Duński oddział policji, noszący nazwę Politiets Online Patrulje (w wolnym tłumaczeniu Policyjny Patrol Online), powstał z bardzo interesującego powodu. Ma on bowiem, zgodnie z nazwą, patrolować internet, w tym serwery gier komputerowych, takich jak Fortnite, Minecraft czy Counter Strike Global Offensive.

Wspomniany oddział posiada swój własny profil na Instagramie, Facebooku, a nawet serwer na Discordzie. Wszystko to po to, aby obywatele Danii mogli czuć się bezpiecznie w sieci i w każdej chwili mogli zgłosić w wiadomościach prywatnych nieodpowiednie zachowania prawdziwym policjantom.

Jak doskonale wiadomo, często zgłaszanie agresorów w grze komputerowej lub na portalu społecznościowym nie skutkuje zdecydowaną reakcją moderatorów, więc policja ma usprawnić interweniowanie w przypadku niepoprawnych zachowań. Nie wiadomo jednak, czy policjanci wyciągają konsekwencje prawne w związku z zachowaniami zgłoszonych osób, czy ograniczają się jedynie do pouczeń.

Obowiązki internetowej policji nie ograniczają się jednak wyłącznie do łapania niemiłych ludzi w sieci, tak jak zwykli policjanci nie tylko łapią złodziei. Ich rola to również zwyczajne zapewnienie poczucia bezpieczeństwa w sieci. Dlatego też na oficjalnej stronie duńskiej policji widnieją pseudonimy na Steam, Discord i Minecraft każdego z policjantów, należących do tej jednostki. W ten sposób obywatele Danii mogą nie tylko zgłaszać im podejrzane zachowania, ale także po prostu zapytać o pomoc.

Nawet złodzieje muszą uważać

Co ciekawe, internetowy oddział duńskiej policji współpracuje ze Scammed.dk w celu pomocy osobom poszkodowanym w wymianach wirtualnymi przedmiotami. Jak można przeczytać w opisie Politiets Online Patrulje na ich kanale Twitch.tv, zanim ktokolwiek dokona wymiany skórkami w grze, powinien zapoznać się z poradnikami stworzonymi przez duński serwis Scammed.

Nie znajdziemy jednak żadnej wzmianki na temat prawnych interwencji policji w przypadku oszustwa. Nie wiadomo zatem, czy powiadomienie Politiets Online Patrulje o padnięciu ofiarą oszustwa wystarczy, aby policja wszczęła śledztwo.

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży najważniejsze

Nie od dziś wiadomo, że w internecie roi się od dzieci i osób w wieku nastoletnim. To one często są łakomym kąskiem dla wszelkich oszustów i agresorów, gdyż stanowią mało doświadczoną i nieświadomą niebezpieczeństw grupę.

Oddział Politiets Online Patrulje zaznacza, że jego rolą jest przede wszystkim dbanie o bezpieczeństwo najmłodszych w sieci. Osiągnięcie tego z pewnością nie należy do najłatwiejszych, ale miło widzieć, że Dania robi kroki w kierunku ustanowienia internetu fajniejszym i bezpieczniejszym miejscem.

A Wy chcielibyście zobaczyć podobną inicjatywę ze strony Polskiej Policji?