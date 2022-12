Niższa akcyza na pojazdy hybrydowe przedłużona aż do 2029 roku

Choć w Polsce auta z silnikiem spalinowym wciąż są najpopularniejsze, to coraz więcej mieszkańców kraju nad Wisłą decyduje się kupić pojazd hybrydowy lub w pełni elektryczny. Do zakupu tych pierwszych może dodatkowo skłonić fakt, że niższa akcyza na nie będzie obowiązywała dłużej.

Zerowa akcyza na wybrane pojazdy hybrydowe przedłużona do 2029 roku

Według obowiązujących przepisów do 31 grudnia 2022 roku zwalnia się od akcyzy samochód osobowy stanowiący pojazd hybrydowy w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych o pojemności silnika spalinowego równej 2000 cm³ lub niższej. Definicja pojazdu hybrydowego mówi, że to pojazd samochodowy w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, o napędzie spalinowo-elektrycznym, w którym energia elektryczna jest akumulowana przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania. Pojazd samochodowy według definicji to natomiast pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h, aczkolwiek określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.

Aby otrzymać zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, zainteresowany podmiot musi złożyć stosowny wniosek do właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz przedstawić dokumentację potwierdzającą, że pojazd, którego dotyczy zwolnienie, jest pojazdem hybrydowym.

Dziś prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 1 grudnia 2022 roku o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Jedną z wprowadzonych na jej mocy zmian jest wydłużenie zwolnienia od akcyzy dla samochodów osobowych stanowiących pojazdy hybrydowe zasilane energią pochodzącą z zewnątrz o pojemności silnika spalinowego nieprzekraczającej 2000 cm³ do 31 grudnia 2029 roku, czyli o kolejne siedem lat.

Akcyza na paliwo również obniżona

Ponadto wspomniana ustawa zapewnia przedłużenie wyłączenia od opodatkowania sprzedaży detalicznej benzyn silnikowych, olejów napędowych, biokomponentów stanowiących samoistne paliwa oraz gazów przeznaczonych do napędu silników spalinowych do 30 czerwca 2023 roku.

Według obecnych przepisów miało ono obowiązywać tylko od 1 stycznia do końca 2022 roku. Podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku (z wyjątkiem wybranych artykułów, wskazanych w oficjalnym komunikacie Kancelarii Prezydenta).

Mimo że to pozytywna wiadomość, to jednocześnie trzeba pamiętać, że od 1 stycznia 2023 roku wróci 23% stawka podatku VAT na paliwo, podczas gdy aktualnie jest to 8%. Akcyza wynosi zaś zaledwie 0,8% lub 1,4%. Tak samo przywrócony zostanie 23% VAT na prąd i ciepło systemowe, czyli ogrzewanie z kaloryferów, aczkolwiek w pierwszym przypadku wdrożono „zamrożenie cen” do 2000, 2600 lub 3000 kWh (szczegóły znajdziecie u swojego sprzedawcy prądu).